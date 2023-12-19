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الموازنة أمام النواب.. استمرار خفض العجز للعام الرابع

12/19/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- يستمع مجلس النواب اليوم، لخطاب الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، الذي يلقيه وزير المالية محمد العسعس، ومن ثم يشرع النواب بمناقشة مواد مشروع قانون الموازنة قبل أن يحال إلى اللجنة المالية.
ويرجح أن يطلب النواب في الجلسة، مناقشة أولى للمشروع قبل إحالته للجنة، التي ستتناقش بدورها مع الجهات المعنية في الدولة حول المشروع، ومن ثم كتابة توصياتها ورفعها الى المجلس.
كما يتوقع بأن تنهي اللجنة المناقشات منتصف الشهر المقبل، ما يعني إقرار المشروع قبل العشرين من كانون الثاني (يناير)، ورفعه إلى مجلس الأعيان الذي سيناقشه ويقره، ما يعني امكانية الانتهاء من مواده ونشرها في الجريدة الرسمية قبل نهاية الشهر المقبل.
وتضمن مشروع القانون، إيرادات عامة بلغت قرابة 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 % عن العام الحالي، كما أظهرت تفاصيل المشروع لموازنة 202، ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار، وبنسبة 10 % عن مستواها العام الحالي، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية
10.2 % لتصل إلى 7.2 مليارات دون فرض أي ضرائب جديدة، أو زيادة على الضرائب الحالية.
وتشير التوقعات لوصول المنح الخارجية إلى 724 مليونا، بحيث قدرت النفقات الجارية بـ10.6 مليار، والنفقات الرأسمالية بـ1.7 مليار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة 12.37 مليار.
ورصدت الحكومة في المشروع المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الإستراتيجية وأسطوانة الغاز، بالإضافة لزيادة مخصصات المعونة الوطنية، لتتمكن من استيعاب عدد أكبر من الأسر المستحقة للدعم، إلى جانب رصد مخصصات أكبر، لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا، وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي.
وقدرت النفقات الجارية بـ10.6 مليار، والنفقات الرأسمالية بـ1.7 مليار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة 12.37 مليار.
أما النفقات الرأسمالية، فارتفعت
11.8 % عن مستواها للعام الحالي، لتصل إلى 1.729 مليار، وهو الأعلى تاريخيًا، اذ شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام 20.2 % من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الأجهزة العسكرية والأمنية والسلامة 16.9 %، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18 %، بينما شكلت مخصصات باقي المشاريع 45 % من إجمالي النفقات الرأسمالية.
وبهذا يكون مشروع موازنة 2024 قد نجح بخفض العجز الأولي وللسنة الرابعة على التوالي، بحيث تمكنت الحكومة من خفضه إلى 812 مليون بنسبة 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.6 % العام الحالي.
كما سيتراجع إجمالي الدين العام، بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى 88.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات المقبلة إلى 85.7 % في العام 2026.

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