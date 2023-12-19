القوات المسلحة تتسلم أجهزة ومعدات طبية من الحكومة الألمانية - صور

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تسلمت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الثلاثاء، أجهزة طبية ومعدات جراحية من الجانب الألماني الصديق، للمساهمة في تجهيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.
واشتملت المعدات على أجهزة مراقبة المرضى، وأجهزة قص الجلد للتجميل، إضافةً إلى معدات جراحية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية.
وتأتي هذه المنحة التي حضر تسليمها مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والاقاليم، والقائم بأعمال السفارة الألمانية والملحق
الدفاعي في عمّان، في إطار تعزيز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين الصديقين.
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