القوات المسلحة تتسلم أجهزة ومعدات طبية من الحكومة الألمانية - صور

MENAFN - Alghad Newspaper) تسلمت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، الثلاثاء، أجهزة طبية ومعدات جراحية من الجانب الألماني الصديق، للمساهمة في تجهيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.



واشتملت المعدات على أجهزة مراقبة المرضى، وأجهزة قص الجلد للتجميل، إضافةً إلى معدات جراحية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية.



وتأتي هذه المنحة التي حضر تسليمها مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية للشؤون الطبية والاقاليم، والقائم بأعمال السفارة الألمانية والملحق

الدفاعي في عمّان، في إطار تعزيز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين الصديقين.