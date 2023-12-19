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النصر معناه إخراج حماس من القطاع

12/19/2023 11:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم تسفي هاوزر 19/12/2023

في مطار بن غوريون المقفر يسمع بشكل عام الإعلان "هذه دعوة أخيرة لمسافري رحلة الطيران" هذه او تلك. المعلن العاطل عن العمل من بن غوريون يجب تجنيده اليوم لمهمة اعلان لغرفة كابينت الحرب: "هذه دعوة أخيرة لاعضاء كابينت الحرب لتنسيق التوقعات مع الجمهور الإسرائيلي والرأي العام العالمي بالنسبة لمعنى الإنجاز اللازم بشأن "القضاء على حماس"".
ان تكتيك القيادة الإسرائيلية لابقاء الجمهور الإسرائيلي والرأي العام الدولي في ضباب قتالي، لا يتضمن تحديدا ملموسا من مصر، استنفد ذاته. فالقول الغامض "جئنا للقضاء على حماس" ليس كافيا. وانعدام الوضوح بالنسبة لهذا الهدف يصبح هداما ويسمح بخلق اثر تبريد قوي سيثقل على القتال.
نشهد هذه الأيام "تقطير" مفهوم، في انه "لا يوجد جدوى من مواصلة المعارك في غزة – اعداد الشهداء تزداد، جدوى المعارك تصبح هامشية، حماس تلقت ضربة قاضية والمصلحة الإسرائيلية الحقيقية الوحيدة المتبقية هي تحرير المخطوفين". ان هذا التنقيط الفكري سيصبح وابلا اذا ما واصلت القيادة الإسرائيلية التشويه لاهداف الحمل، ولم تقرر هدفا ملموسا يفصل ما هو النصر، ما هو معنى "القضاء على حماس". يوجد خطر واضح بالنسبة لاستمرار كوننا مجتمعا متراص الصفوف ومفعما بالروح القتالية، كلما استمرت المعارك في غزة واهداف النصر ليست واضحة. على القيادت الإسرائيلية أن تتخذ قرارا علنيا في أن فكرة "القضاء على حماس"، تقف أولا وقبل كل شيء عند اخراج رجال الذراع العسكري لحماس ممن يتبقون على قيد الحياة، الى الخارج، خروج بصيغة اخراج قوات م.ت.ف في 1982.
هذا هدف قابل للقياس، يشكل إنجازا موضوعيا يعكس نصرا إسرائيليا واضحا. اليه ينبغي أن يضاف هدفان آخران: تجريد غزة من السلاح الثقيل ومن الصواريخ – هدف بدأ رئيس الوزراء يكرره فقط في الأسبوعين الأخيرين، وإقامة حزام امني في داخل غزة. ان انهاء المعارك دون دحر رجال الذراع العسكري لحماس من غزة سيسمح بتفسير متضارب حول وجود نصر إسرائيلي. النصر الإسرائيلي هو واجب الواقع، بسبب الهزيمة التي تكبدناها في معارك 7 أكتوبر. هو ضروري لاجل خلق ردع إقليمي ولاجل أن يتطلع السعوديون، وبعدهم دول أخرى في المنطقة الى حلف استراتيجي إقليمي مع إسرائيل.
ان نصرا إسرائيليا واضحا هو الشرط الضروري لاعادة سكان غلاف غزة الى بيوتهم. كل نتيجة أخرى في المعارك لا تتضمن اخراج القوة العسكرية لحماس من غزة ستفسر كنصر بالنسبة لهم. حتى بثمن خسائر كثيرة للمنظمة. من هناك الطريق لاعادة بناء حماس في غزة قصير. فإبقاء قوة عسكرية منظمة ومدربة في القطاع سيمنع كل إمكانية حقيقية لبلورة قوة بديلة تحكم في غزة. آجلا ام عاجلا ستعود حماس لتحكم في القطاع، رغم أنفنا، وأنف الأميركيين وأنف السلطة. ان سيطرة حماس المتجددة على غزة ستكون اسرع واسرع من سيطرة طالبان من جديد في أفغانستان. اسألوا واشنطن.
ليس لإسرائيل بديل آخر غير اخراج حماس من القطاع بصيغة اخراج م.ت.ف من لبنان. بديل كهذا هو إبادة هذه القوة، ومعناها قتل غير مشاركين بحجوم هائلة. في 1982 حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي بيروت حصارا أدى الى خروج نحو 12 الف فلسطيني من لبنان. الجيش الإسرائيلي في 2023 هو جيش اقوى بكثير منه في 1982. اخراج رجال م.ت.ف في حينه منع مصيبة إنسانية متدحرجة في لبنان، وإخراج الذراع العسكري للمنظمة لحماس من غزة اليوم، سيمنع مصيبة إنسانية متدحرجة في القطاع. على هذه ان تكون السياسة الإسرائيلية المعلنة. وعلى هذا ان يكون هو التطلع الأميركي. يجب أن يكون أساس الحجة لممارسة ضغط اميركي على قطر، مصر وتركيا لاخراج حماس من غزة.
في هوامش هذا البحث الجوهري من المهم التشديد – درء الخطأ والتشوش، على أن قتل يحيى السنوار لن يكون الدليل على النصر لإسرائيل. لكل زعيم يوجد بديل. قتل السنوار بدون اخراج باقي الذراع العسكري من غزة يمكن أن يشكل أداة لكي الوعي الإسرائيلي وكأننا انتصرنا. الكي يتبدد بسرعة اكثر من المتوقع. نأمل من قيادتنا الا يغريها الاكتفاء بـ "صورة نصر" بل ان تصر على تحقيق النصر ذاته.

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