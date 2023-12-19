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مؤيدو الاحتلال في الغرب يوفرون له سلما للنزول عن شجرة الحرب بغزة

12/19/2023 11:21:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما كثفت الإدارة الأميركية والحكومات الأوروبية الداعمة للاحتلال من الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو، مؤخرا، لإنهاء القتال الواسع النطاق في قطاع غزة في غضون أسابيع قليلة، ما يزال الاحتلال يتمنع ويرفض نصائح مؤيديه الأميركيين والأوروبيين.
النصائح الغربية تأتي بعد قراءة قادتهم أن أهداف الاحتلال في غزة وأبرزها القضاء على "حماس" وتحرير الأسرى لن يتحقق مهما طال أمد الحرب التي وصل لظاها لأثوابهم، وباتت مواقفهم مع كل يوم يمر محرجة أمام ناخبيهم المختلفين بمعظمهم في الرؤية عنهم بشأن الحرب، لذلك يسعون لتوفير سلما لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للنزول عن شجرة الحرب.
تمنع نتنياهو عن وقف الحرب يأتي لسببب معاكس تماما، وهو الحفاظ على أصوات أحزاب اليمين المتطرف المتعطش لدماء الفلسطينيين، والتواق للانتقام حتى قبل السابع من تشرين أول (أكتوبر)، إضافة إلى ذلك هناك سبب آخر يمنعه من انهاء الحرب أو تخفيض وتيرتها وهو أن ذلك سينهي مستقبله السياسي، وسيجره للتحقيق بإخفاق حكومته بمواجهة "طوفان الأقصى" وكذلك سيعيده الى دائرة الضوء في محاكمته عن تهم الفساد التي يقول محللون في كيان الاحتلال إنها كفيلة كذلك بالقضاء على مستقبله السياسي.
في السياق وجه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي زار كيان الاحتلال أول من أمس، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الذي سبقه بالزيارة الأسبوع الماضي، برسائل واضحة حول هذا الأمر إلى أعضاء مجلس الوزراء الحربي في الكيان.
يأتي ذلك بينما تواصل إدارة الرئيس جو بايدن في واشنطن علنا التعبير عن دعمها الكامل لأهداف إسرائيل من الحرب على غزة، حتى إن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، قال نهاية الأسبوع، إن الإدارة تعتقد أن "هذا قد يستمر لأشهر".
ومع ذلك، أوضح كيربي أن الولايات المتحدة والاحتلال يناقشان "الانتقال من عملية عسكرية عالية الكثافة إلى عمليات عسكرية أقل كثافة وأكثر دقة"، حسب وصفه.
وفي نهاية لقائه مع وزير الأمن يوآف غالانت، نشر أوستن رسالة قصيرة، كتب فيها أنهما ناقشا أهداف الحرب ومراحلها وحماية المدنيين.
ووفقا لمصدر في كيان الاحتلال مطلع على تفاصيل المحادثات، قال إن "أوستن أوضح أن المرحلة الحالية من الحرب، التي تعمل فيها قوات كبيرة من الجيش في عمق غزة، وتتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية، يجب أن تنتهي".
وأضاف المصدر في حديث مع "هآرتس" أن "أوستن لم يحدد موعدا دقيقا، لكن الرسالة كانت واضحة جدا".
وفي إحاطة إعلامية للصحفيين قبل هبوط أوستن في مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب، قال مسؤول أمني أميركي، إن الخبرة التي اكتسبها وزير الدفاع الأميركي في أفغانستان والعراق، عندما كان قائدا في الجيش، هي في صلب المناقشات وذات صلة بالمعضلات التي يناقشها الاحتلال في ظل الحرب على غزة.
وأوضح المسؤول الأميركي أن أوستن يمكنه تقديم وجهة نظر قيمة حول هذه الأسئلة والمعضلات، وهذا ما فعله". مضيفا أنه "تحدث مع الاحتلال حول سبل الانتقال بين مراحل القتال المختلفة".
ولم تكن إدارة بايدن وحدها هي التي نقلت مثل هذه الرسائل إلى الاحتلال في الأيام الأخيرة، حسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، إذ دعت حكومتا بريطانيا وألمانيا، وهما من أكثر الدول المؤيدة للاحتلال في الغرب، في بداية الأسبوع إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة. وتقول الصحيفة، إن حكومة نتنياهو لم تستجب رسميا للدعوات البريطانية والألمانية.
كما دعت فرنسا إلى وقف إطلاق النار في وقت سابق، وانتقده الاحتلال بسبب ذلك.
وما تزال إدارة بايدن وحيدة تقريبا في معارضتها المعلنة لوقف إطلاق النار، وهو ما انعكس أيضا في التصويت الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الشأن.
وقدر المسؤول في كيان الاحتلال الذي تحدث إلى "هآرتس" أن دعوات وقف إطلاق النار من جانب الحكومات الأوروبية، والانتقادات المتزايدة لنتنياهو في مجلسي الشيوخ والكونغرس الأميركيين، تنسق مع الإدارة الأميركية.
وحسب قوله، فإن "بايدن يفكر في هذه الأمور لكنه لا يصرح بها ولا يقولها بشكل مباشر في هذه اللحظة، لكنه يتحدث إلى أشخاص آخرين، وهم يحرصون على إيصال الرسالة".
يأتي هذا الموقف للإدارة الأميركية، في وقت هاجم السيناتور الديمقراطي كريس كونز، المقرب من الرئيس بايدن، نتنياهو، ووصفه في مقابلة بأنه "شريك مثير للمشكلات".
وعلى مر السنين، حصل كونز على دعم اللوبي المؤيد للاحتلال "أيباك"، وفي الأغلب لم يعرب عن انتقادات حادة للاحتلال، إلا أنه قال، إن نتنياهو "فعل كل ما في وسعه على مر السنين للإضرار برؤية السلام للاحتلال".
وفي الأسبوع الماضي، قال عضو الكونغرس ستيف كوهين، وهو أحد المشرعين اليهود البارزين في الحزب الديمقراطي، إن بايدن "سئم" من الحرب في غزة.
وحذر كوهين من أنه إذا لم يغير الاحتلال نهجه، "فسوف يفقد آخر صديق حقيقي له في العالم، وهو الرئيس بايدن".
وللمرة الأولى منذ بداية الحرب الصهيونية على غزة، تقول "هارتس" "تعالت أصوات حتى في الحزب الجمهوري التي تطالب الاحتلال بالتفكير في عواقب العملية العسكرية في غزة".
وقال السيناتور ليندسي غراهام، الذي يعد مؤيدا بارزا للاحتلال، يوم الأحد الماضي في مقابلة مع قناة "إن بي سي"، إن على الاحتلال أن يأخذ في الاعتبار آثار الحرب في غزة على جهود تطبيع علاقاته مع السعودية.
وأوضح غراهام أن "أولئك الذين يريدون إضعاف إيران على المدى الطويل، يجب ألا يسمحوا له بتخريب العلاقات الإسرائيلية السعودية".
وأضاف أنه لا يمكن للسعودية ودول أخرى أن تتحرك نحو التطبيع مع الاحتلال، إذا استمرت بممارساتها ضد الفلسطينيين.
وأضاف غراهام أنه بعد أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي "أصبح هناك خياران، مواصلة دائرة الموت، أو استخدام الكارثة حافزا للتغيير".
وتابع "أعتقد أن العرب سيطالبون بحل الدولتين، وأن الاحتلال سيطالب بمنطقة عازلة أمنية. لا أعرف كيف سينتهي الأمر، لكن من الواضح بالنسبة لي أنه إذا لم ننجح هذه المرة سيستغرق الأمر جيلا آخر، قبل أن نتوصل إلى اتفاق".-(وكالات)

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