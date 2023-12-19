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صمود غزة يضع مصير الكيان الصهيوني تحت مقصلة المراجعة

12/19/2023 11:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - تنبثق من ثنايا مجازر الاحتلال الوحشية ضد قطاع غزة التي أدت لارتقاء زهاء 200 شهيد فلسطيني خلال الساعات الماضية؛ "مراجعات" بنيوية نقدية لمصير الكيان الصهيوني وجدوى وجوده، في ظل فشل قدرته على حماية سكانه وتأمين عناصر الأمن والاستقرار لهم، وانتفاء فكرة ملاذهم الحصين، أمام تصاعد المقاومة الفلسطينية وصلابة الغزي برغم آلامه وأوجاعه الثقيلة، في مواجهة مخطط الإبادة والتهجير الإسرائيلي.
وعلى وقع تقسيم الاحتلال القطاع لثلاث "كانتونات" منفصلة بالتزامن مع قصفه الجوي الكثيف لأنحاء غزة وتصعيده الخطير بالضفة الغربية؛ فإن مكانة "المراجعات" لمصير المشروع الصهيوني قد تعززت في ظل عدم قدرة الاحتلال على وقف المقاومة وفرض الاستسلام للشروط التي تؤمن له خروجا مربحا من "مأزق غزة"، وسقوط وهمه باستعداد الفلسطينيين تقديم تنازلات مرضية له تحت الضغط.
ووسط تنامي شعور العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته؛ فإن الفلسطينيين قد نجحوا بفعل صمودهم وثباتهم في تفجير أزمة الصهيونية ونقل المعركة إلى الشارع الصهيوني، بالرغم من تغذي الكيان الصهيوني على العصب المتطرف ونموه وسط العدوان العسكري، والدعم الأميركي غير المشروط لآلة القتل التي يغمسها في الدم الفلسطيني.
ولا يعني لكثيرين من المحتلين ما قادت إليه جرائم حكومتهم المتطرفة من أرقام صادمة لمنظمات دولية تفيد بأن 71 % من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع، وأن 64 % يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع، في ظل سلاح التجويع المحظور قانونيا ودوليا والذي يستخدمه الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على غزة.
وتعكس المراجعات رؤى متباينة بين الراغبين في تأكيد الهوية اليهودية الصهيونية بمعناها الاستبعادي السلبي للآخر العربي، والتي يتبناها التيار اليميني المتطرف وفي مقدمتهم رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو" صاحب سلاح الردع واستثارة الرأي العام الغربي ضد المقاومة بوصفها "إرهابية"، كما يزعم، وبين الطامحين لتحقيق تفاعل إيجابي مع الآخر ومركزية دور الكيان المحتل الاقتصادي في محيطه الإقليمي.
وتطالب بعض الطروحات بمراجعة نقدية لمسار الحركة الصهيونية والقيادة السياسية، ونزع الفكر الصهيوني عن الدولة وإعادة بناء المجتمع الصهيوني على أسس أكثر عقلانية، من أجل الكشف عن الأخطاء التي وقعت بها حكومة الاحتلال وعدم تكرارها، سبيلا لوقف الحرب على القطاع.
ولكن باعتبار هذا الطرح صادر عن تيار أكاديمي ليبرالي في الأساس، ينشط داخل أروقة الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات، فما يزال بعيدا عن التأثير السياسي المباشر، إذ لم يتبلور تيار سياسي يأخذ ما كشفت عنه نشاطاته من حقائق، ليبني عليها حركة سياسية مؤثرة.
أما بالنسبة لتيار اليمين المتطرف المستحكم بالكيان المحتل؛ فإن المرحلة الانتقالية لما بعد الصهيونية تعزز بوضوح عمليات تسييس الدين وتدين السياسة بشكل يميل إلى التطرف، حيث يبحث اليمين القومي الديني عن علاقة مع الغرب يستطيع من خلالها أن يحفظ للكيان الصهيوني وجوده بجوهر يهودي وشكل حضاري ديمقراطي غربي يقصي المحيط العربي ويحيط بكيانه بسياج حديدي يجعل منها مجتمع "الأبارتهايد" عن طريق الفصل الديموغرافي عن الفلسطينيين.
ولا يعد ما يعرف "بتيار ما بعد الصهيونية" أو "المؤرخون الجدد"، بالجديد؛ إذ لطالما انتقد السياسة الإسرائيلية الساعية للتصعيد والاحتلال وشن الحروب، في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية لا متناهية وتفشي الفساد الداخلي، وتناقض سلوكها المتطرف مع الاتجاه الإنساني والفكري السائد إقليميا ودوليا، غير مستبعدا انهيار المشروع الصهيوني بعد تحوله "لدولة" من المستوطنات تديرها عصبة غير أخلاقية من الفاسدين الذين لا يحترمون القوانين ولا يأبهون بمواطنيهم ولا حتى بأعدائهم، وفق قوله.
ووسط ذلك الجدال غير المحسوم؛ يواصل الاحتلال غاراته الكثيفة في مختلف أنحاء قطاع غزة، لا سيما جنوبه ووسطه، والتي أدت لاستشهاد قرابة 200 فلسطيني وجرح المئات، بما يرفع حصيلة الضحايا المدنيين لأكثر من 19660 شهيدا وزهاء 52 ألف جريح.
واستهدف الاحتلال الأبنية السكنية في رفح، جنوبا، بغارات كثيفة مما أدى لاستشهاد 52 فلسطينيا، أسوة بمحافظة خان يونس التي تشهد قصفا مركزا على مختلف أحيائها، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، فيما تعرض محيط مشفى "ناصر" للقصف مجددا إلى جانب مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين.
ولم يسلم وسط القطاع من جرائم الاحتلال؛ فاستشهد 14 فلسطينيا على الأقل في قصف الاحتلال لمنازل الفلسطينيين، فيما تتعرض مشافي القطاع لهجمات مركزة من جيش الاحتلال شملت الشفاء الذي استشهد فيه 28 فلسطينيا و"العودة" الذي اعتقل طاقمه الطبي وأفرج عن معظمه بعد ساعات وحاصر "مشفى المعمداني" بغزة وذلك بعد وقت قصير من تدمير جزء من مشفى كمال عدوان .
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن قوات الاحتلال حولت مستشفى العودة بجباليا شمال قطاع غزة الى ثكنة عسكرية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في تصريح أمس، إن قوات الاحتلال تحتجز 240 شخصا منهم 80 من الطواقم الطبية و40 مريضا و120 نازحا داخل المستشفى بلا ماء ولا طعام ولا دواء وتمنع الحركة بين الأقسام.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 من كوادر المستشفى على رأسهم مديرها الدكتور أحمد مهنا بالإضافة الى مريض ومرافق.

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