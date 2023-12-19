Wednesday, 20 December 2023 08:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إرجاء تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

12/19/2023 11:21:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أرجئ مجدداً تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة إلى اليوم الأربعاء، بعد إرجاءات سابقة متكررة، للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

ودعت المسودة الأخيرة التي أعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ((تعليق)) الأعمال القتالية في قطاع غزة إفساحاً في المجال لإدخال المساعدات الإنسانية. وكالات

MENAFN19122023000072011014ID1107630189

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث