إرجاء تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

إرجاء تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
التاريخ
12/19/2023 11:21:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أرجئ مجدداً تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة إلى اليوم الأربعاء، بعد إرجاءات سابقة متكررة، للسماح بمواصلة المفاوضات حول مشروع القرار المقترح، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ودعت المسودة الأخيرة التي أعدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ((تعليق)) الأعمال القتالية في قطاع غزة إفساحاً في المجال لإدخال المساعدات الإنسانية. وكالات
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