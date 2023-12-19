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هنية في مصر لبحث وقف إطلاق النار

12/19/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اليوم الأربعاء إلى مصر لإجراء محادثات محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى مع إسرائيل، بحسب ما اعلن مصدر قريب من الحركة أمس الثلاثاء.


وقال المصدر إن هنية من المتوقع أن يتوجه على رأس "وفد قيادي رفيع" إلى القاهرة لعقد عدد من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء محادثات. وكالات

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