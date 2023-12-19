المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الوضع الإنساني في غزة كارثي وخطير ويتجه نحو الهاوية

MENAFN - Alghad Newspaper) حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الثلاثاء، من تداعيات تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة "بشكل كارثي وخطير وغير مسبوق".وقال المكتب الإعلامي إن الوضع الإنساني في غزة "يتجه نحو الهاوية بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل"منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع.وأوضح البيان أن أكثر من 8ر1 مليون شخص أصبحوا نازحين في قطاع غزة ويسكنون خارج مساكنهم وخارج منازلهم، إما في مراكز النزوح والإيواء أو في منازل ومساكن أخرى.



وأفاد بأن سكان قطاع غزة "يعانون ظروفا إنسانية صعبة وغير مسبوقة من الشّقاء، ويعانون معاناة بالغة في توفير الغذاء والدَّواء والماء الصالح للشرب".



ودعا البيان إلى إنقاذ قطاع غزة من خلال فتح جميع المعابر بما في ذلك معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل لتوسيع نطاق العمل الإغاثي وتسريع وصول المواد الأساسية والغذائية والتموينية إلى الأسواق والمحال التجارية.



وأكد أن عملية إدخال الوقود تعد العمود الفقري لإنجاح عمليات الإغاثة الإنسانية بشكل كامل لأهالي قطاع غزة وفي جميع المجالات ذات الأولوية. وكالات

