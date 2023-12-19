وزير الدفاع الأمريكي: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت على الاقتصاد العالمي

MENAFN - Alghad Newspaper) قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر يمثل تحديا عالميا غير مسبوق يتطلب عملا جماعيا، مؤكدا أن الهجمات أثرت على الاقتصاد العالمي.



وبحسب بيان أصدره البنتاغون، أكد أوستن خلال اجتماع وزاري افتراضي مع الوزراء ورؤساء الدفاع وكبار الممثلين من 43 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لمناقشة التهديد المتزايد للأمن البحري في البحر الأحمر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة.



وصرح بأن هجمات الحوثيين تؤدي إلى "زعزعة استقرار الأمن البحري".



وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن الهجمات أثرت بالفعل على الاقتصاد العالمي، وستستمر في تهديد الشحن التجاري إذا لم يتكاتف المجتمع الدولي لمعالجة هذه القضية بشكل جماعي.



