موقع أمريكي يكشف مفاجأة تخص مسيّرات الحوثيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف موقع بوليتيكو الأمريكي، مفاجأة تخص اعتراض مسيّرات "الحوثيين".
ونقل "بوليتيكو" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم، إن "تكلفة إسقاط مسيّرات وصواريخ الحوثيين تشكل مصدر قلق متزايد".
وأضاف المصدر أن "صاروخا بقيمة مليوني دولار يستخدم لاعتراض مسيّرة للحوثيين بقيمة ألفي دولار"، مشيرا إلى أن سفن البحرية الأمريكية أسقطت 38 مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال شهرين.
ووفقا لبوليتيكو فإن "مشكلة تكلفة إسقاط مسيّرات الحوثيين تحتاج لحل ويتعين على الولايات المتحدة بحث خيارات أقل كلفة". وكالات
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