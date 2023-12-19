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موقع أمريكي يكشف مفاجأة تخص مسيّرات الحوثيين

12/19/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف موقع بوليتيكو الأمريكي، مفاجأة تخص اعتراض مسيّرات "الحوثيين".

ونقل "بوليتيكو" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم، إن "تكلفة إسقاط مسيّرات وصواريخ الحوثيين تشكل مصدر قلق متزايد".

وأضاف المصدر أن "صاروخا بقيمة مليوني دولار يستخدم لاعتراض مسيّرة للحوثيين بقيمة ألفي دولار"، مشيرا إلى أن سفن البحرية الأمريكية أسقطت 38 مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال شهرين.


ووفقا لبوليتيكو فإن "مشكلة تكلفة إسقاط مسيّرات الحوثيين تحتاج لحل ويتعين على الولايات المتحدة بحث خيارات أقل كلفة". وكالات


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