محكمة تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الرئاسة التمهيدية

MENAFN - Alghad Newspaper) قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.وقالت المحكمة في قرارها إنها خلصت إلى "أن الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".



وأضافت أنه "نظرا إلى كونه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملا غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".

ورد ترمب على قرار المحكمة بعد أن قضت بعدم أهليته لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية وقال : "تلطيخ سمعتي بهدف التدخل في الانتخابات يمثل يوما حزينا لبلدنا". وكالات