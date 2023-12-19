باراغواي.. مقتل ضابط و11 نزيلا أثناء نقل مجرم خطير من السجن

MENAFN - Alghad Newspaper) قتل 12 نزيلا داخل أحد سجون باراغواي خلال عملية نقل أحد أخطر زعماء المخدرات وعصابته من سجنهم في مدينة أسونسيون.



وأصدر رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، تعليماته بوضع حد لنفوذ زعيم المخدرات أرماندو خافيير روتيلا داخل سجن تاكومبو وأمر بنقله إلى سجن فينياس كيو العسكري داخل مدينة أسونسيون.



وشارك في العملية قوات من الشرطة الوطنية والجيش، حيث اندلعت أعمال عنف خلال نقل روتيلا وأفراد عصابته مما أدى إلى مقتل ضابط و11 سجينا، بحسب وكالة "ميركو بريس".



وأوضح وزير داخلية باراغواي إنريكي رييرا أن "العملية شهدت كذلك إصابة عدد من الضباط والسجناء بطلقات نارية"، مشيرا إلى أن عددا من المجرمين المتوفين بقوا مصرعهم على يد سجناء آخرين من عصابات منافسة.



من جانبها، قالت وزارة الصحة في باراغواي إن 54 شخصا عولجوا في مستشفيات مختلفة من إصابات أصيبوا بها أثناء العملية، بينما تلقى 40 آخرون الرعاية الطبية في مراكز متنقلة خارج سجن تاكومبو". وكالات