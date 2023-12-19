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قراءات ما بعد الطوفان.. خطأ إستراتيجي أم تهويش إعلامي؟

12/19/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صورتان، متقاطعتان، تتقاسمان المشهد“الغزي”. الأولى صورة ترسمها حكومة الحرب الإسرائيلية، وبعض من بقي على انحيازه لها. والأخرى ترسمها المقاومة الفلسطينية.
الأولى حول قطاع غزة بعد حركة حماس، وتركز على عموميات تتعلق بمستقبل القطاع ومرجعية الحكم المنتظرة هناك، وسط بيانات متناقضة، يميل بعضها إلى إعادة احتلاله من جديد وفرض ما يسمى”الإدارة المدنية عليه”. بينما البعض الآخر يرى أن احتلاله يزيد من تعقيد الأمور، ويفرض واقعا أكثر سوءا من ذلك الذي كان سائدا والذي دفع إلى حدوث“طوفان الأقصى” وما أعقبه من أحداث مرشحة للاستمرار طويلا.
أما الثانية، فتتمثل بما يجري على الأرض من تسجيل المقاومة لإنجازات أصبحت حديث الشارع على مستوى عالمي، وموضوعا لتقارير إعلامية ومواد للتواصل الاجتماعي أسهمت في تغيير الصورة وتصويبها بعد أن حاولت حكومة الحرب ووسائلها الإعلامية نقلها بصورة مغلوطة. وهي صورة تجعل من المستحيل على تل أبيب ومن يناصرها الوصول إلى مستوى تحقيق ما تصبو إليه. فالمعطيات تؤكد أن المقاومة وعلى رأسها حركة حماس ما زالت قادرة على إدارة المواجهة وإيقاع خسائر مهمة بالطرف الآخر، الذي لم يسجل له أي إنجاز يذكر حتى اللحظة. إضافة إلى تنامي الحراك الداخلي الرافض للحرب والمطالب بوقف الخسائر البشرية وإعادة الأسرى إلى ذويهم. فما تتحدث عنه حكومة الحرب يقتصر على إنجازات وهمية لا يصمد أبرزها سوى ساعات قبل أن ينكشف. وما زالت عاجزة عن اكتشاف لغز الأنفاق، ولا القدرة التصنيعية الذاتية لمتطلبات إدامة المواجهة، ولا غير ذلك من أمور أساسية. وما زالت غير قادرة على تبرير عمليات القتل التي يتعرض لها الأسرى لدى حماس على يد جنود الاحتلال الذين يرفعون شعار تحريرهم. فباستثناء نفق قالت حركة حماس إنه أعد خصيصا لاستخدامه في عملية“طوفان الأقصى” ولا يرتبط بالشبكة الرئيسة لم تفلح قوات الاحتلال في الوصول إلى أي مرفق من المرافق العسكرية. وباستثناء محاولة فاشلة لم يقترب جيش الاحتلال من الأسرى المتواجدين لدى المقاومة، ولم تكشف تل أبيب عن أي إنجاز عسكري. بينما تواصل المقاومة الكشف عن إنجازات موثقة تنال من قوات الاحتلال التي بدت مرتبكة وغير قادرة على المواجهة أو التعاطي مع حرب المدن. فكل ما تفعله هو الحرب من خلال الدبابات والآليات والطائرات. الأمر الذي يضع تلك الصورة في عداد“الخيال”، وضمن إطار الأمنيات التي يصعب تحقيقها. يساعد على ذلك أن المقاومة وفي مقدمتها حركة حماس ما زالت تمتلك الكثير من المقومات التي تمكنها من مواصلة الحرب. عدا عن إدارتها المتميزة للمواجهة. وقدرتها على تجديد نفسها وإدامة التنظيم. اللافت هنا، اتفاق إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول على التعاطي مع” مستقبل غزة ما بعد الحرب”. لكنها تختلف في الكثير من التفاصيل. فجميعها تفترض ضمنا أن حركة حماس بشكل خاص، والمقاومة بشكل عام بحكم المنتهية ضمن هامش وقتي يطول أو يقصر. وهي بذلك تستند إلى فارق القوة بين الطرفين، حيث تمتلك إسرائيل تجهيزات تصنف جيشها- نظريا- كواحد من أقوى جيوش العالم عددا وعدة. بينما المقاومة تخضع إلى حصار عمره عقود عديدة، وتعاني من شح في الموارد، ومن حرب معلنة وغير معلنة على مستوى العالم، بما فيها السلطة الفلسطينية وغالبية الدول العربية. هذه الصورة التي يجري الحديث عنها بصوت مرتفع أحيانا، وعلى شكل اتصالات ومباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف، تكاد تطغى على الأصوات الرسمية وبخاصة تلك التي ترتبط بمصالح مع الولايات المتحدة التي تؤيد الفكرة وتختلف مع إسرائيل في بعض تفاصيلها، وتتقاطع مع دول ثانية في تفاصيل أخرى. فبينما ترفض حكومة بايدن فكرة احتلال القطاع وترى أن مواصلة القصف والتدمير والقتل تسيء إلى صورة واشنطن في العالم وتحركه ضدها، تتمسك تل أبيب بالمشروع وتراه مهما لوجودها، وحلا يناسبها ويحقق مصالحها. وترى دول أخرى من بينها الأردن ومصر أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية ولا بد من عودته إلى السيادة الفلسطينية ضمن حل الدولتين الذي تتمسك به، والذي تعترف جميع الأطراف بأن المقاومة نجحت في إعادة فتح الملف الفلسطيني بعد أن تجاوزته إسرائيل، ونسيته غالبية دول العالم.
ويبقى السؤال هنا، هل تدمير حماس سيكون بمثل هذه البساطة؟ وهل تستطيع حكومة الحرب إدارة غزة في ظل“حماس متجددة”؟ وهل يمكن تفصيل نظام حكم لقطاع غزة بدون مباركة وموافقة ومشاركة أبنائه؟
يبدو أن كل تلك التساؤلات معروفة الإجابة.. إذ من المستحيل أن يدير القطاع غير أهله المتجذرين هناك والذين يفضلون الموت بدلا من الهجرة أو القبول بحكم إسرائيل.
أما الحديث عن مستقبل القطاع فيبقى مجرد تهويش إعلامي أو خطأ إستراتيجي قاتل.

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