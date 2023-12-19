Wednesday, 20 December 2023 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


من يحكم الدمار؟

12/19/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كل أسئلة وأوراق أهل القرار وجهات التفكير تطرح أفكارا عن الجهة التي ستحكم غزة بعد انتهاء العدوان العسكري، وما بين رفض وقبول وتساؤلات صعبة ليس هنالك حتى اليوم خيار يحظى بقبول الدول التي لديها القدرة على الرفض او القبول، لكن سؤالا غائبا لا يتم تداوله او الحديث فيه وهو "- ماذا ستحكم الجهة التي سيرسو عليها عطاء اهل القرار؟
الجزء المهم هو ان غزة اليوم وليس بعد اسابيع وربما اشهر من العدوان العسكري فقدت شكلها كمدن وأحياء تصلح للحياة، فعدد البيوت والمجمعات السكنية التي تم تدميرها وما يزال التدمير مستمرا يتجاوز عشرات الآلاف الى مئات الآلاف من البيوت، والبنية التحتية من مدارس ومستشفيات وشوارع وصلت الى حد الدمار، وحتى لو تخلت اسرائيل عن مشروع التهجير الى مصر وانسحبت من شمال غزة ومناطقها الاخرى وسمحت لأهلها بالعودة الى بيوتهم فإنهم لن يجدوا بيوتا يعودون اليها، ولن يجدوا أساسيات الحياة.
الاحتلال لم يقتل البشر فقط لكنه صنع واقعا لم تعد فيه مناطق كثيرة تصلح للحياة، ولهذا فمن سيأتي لحكم غزة بعد العدوان ليس مطلوبا ان تكون جهة أمنية او تحمل سلاحا بل جهة لديها القدرة والصبر والمال لتعيد غزة الى الحد الأدنى الممكن من مقومات الحياة اي البيوت المدمرة وشبكات المياه والصرف الصحي والنظام الصحي من مستشفيات ودواء ومدارس وشوارع، انه مشروع اعادة بناء القطاع.
هذه المهمة الاهم والاولوية هي التي تحدد من سيحكم غزة بعد العدوان ومواصفاته، وماذا سيفعل لإزالة آثار العدوان ويعيد الحياة للناس عبر اعمار البيوت وكل ما يحتاجه الناس للحياة.
أبناء غزة النازحون اليوم في مناطق غزة المختلفة والمقيمون في مدارس وكالة الغوث او الخيام الصغيرة في الشوارع لن يعود معظمهم الى بيوتهم لأنها لم تعد موجودة، وستكون غزة حتى لو توقف العدوان اليوم بحاجة الى شهور من استمرار المعاناة حتى تبدأ عمليات الإعمار او اعادة اعمار أماكن السكن حتى يجد ابن غزة بيتا يؤويه وعائلته.
من سيحكم غزة بعد الحرب سواء كانت حماس او السلطة الفلسطينية او سلطة فلسطينية جديدة او اي طرف دولي ليست اولويته أمنية بل يحتاج الى عشرات المليارات من الدولارات وقدرة إدارية ودعم سياسي دولي حتى يعود بغزة الى امتلاك الحد الأدنى من أساسيات الحياة من مأوى وماء وشارع ومستشفى ومدرسة، فما فعله العدوان هو العودة بغزة الى مرحلة لا تصلح فيها الحياة.
من يبحثون عن إجابة لسؤال من سيحكم غزة بعد العدوان عليهم ألا ينسوا الدمار هناك.. فمن سيحكم غزة سيحكم دمارا ومجتمعا فقدت آلاف من عائلته الأب او الأم وفقدت أسر وجودها وفقد الجرحى اجزاء من اجسادهم بنيران الاحتلال، ومهمته الأولى إزالة الدمار وليس شيئا آخر..

MENAFN19122023000072011014ID1107630181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث