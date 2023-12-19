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انخفاض الإنتاج الصناعي مجددا

12/19/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر من هذا العام بنسبة 2.52 %.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة قبل أيام، جاء انخفاض الرقم القياسي التراكمي لكميات الإنتاج الصناعي في العشر شهور الأولى للعام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لإنخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.35 بالمائة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.55 بالمائة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.02 بالمائة.
هذا الانخفاض في الإنتاج الصناعي هو للسنة الثانية على التوالي، ففي 2022 انخفض الإنتاج الصناعي بأكثر من 3 %، وهذا الانخفاض المتتالي يجب الوقوف عنده كثيرا حيث يشير إلى أن القطاع الصناعي ما زال يواجه تحديات كبيرة وغير قادر على تذليلها لوحده.
هذا الانخفاض سببه أولا ارتفاع تكاليف التشغيل وتكاليف النقل سواء الداخلي أو الخارجي، وأيضا تكاليف التمويل، يضاف إلى ذلك التعرفة الجمركية الأخيرة التي زادت حجم المستوردات.
رؤية التحديث الاقتصادي عوّلت على نمو بعض القطاعات مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية والهندسية وصناعة المحيكات والتي باستثناء قطاع الصناعات الغذائية والهندسية تراجعت بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة أعلاه.
انخفاض معدل الإنتاج الصناعي يؤثر أيضا بشكل كبير على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تحديداً ما يتعلق بالصادرات واستحداث الوظائف والنمو الاقتصادي والذي من المفترض أن نصل إليه عبر مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033.
وقفة حكومية مستعجلة بحاجة لها القطاعات الإنتاجية خصوصا في ظل تحديات قادمة على المملكة، والاستجابة يجب أن تكون فورية.

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