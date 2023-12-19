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الأردن دائما،،

12/19/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا توجد حربٌ تستمر إلى الأبد، ولا توجد حربٌ في التاريخ انتصر فيها جيش نظامي على مقاومة شعبية ومسحها عن الوجود، بل ان تاريخ إسرائيل نفسها يؤكد، وهذا ما يعلمه نتنياهو أن الشعوب لا تمحى عن الأرض، فقد حاول البابليون والبيزنطيون والرومان سحق اليهود، وفشلوا وكانوا آنذاك إمبراطوريات عظمى. العدوان على الشعوب يبعث فيهم قدرات خارقة للمقاومة، ففي استطلاع للرأي قام به (المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله) وأجراه في غزة والضفة والقدس مؤخرا، اظهر أن حوالي 70 %، من المستطلع رأيهم يعتقدون أن المقاومة المسلحة هي“الطريق الأمثل” لإنهاء (الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان)، لهذا فإن الحرب، وعلى عكس أفكار جنرالاتها المتغطرسة لن تجلب على اليهود في المنطقة سوى الكراهية ورغبة الانتقام، وإن الأسوأ من قادة إسرائيل الحاليين هم أصدقاؤها الذين يعتقدون أن نصرة إسرائيل تكون بحصار وقتل الفلسطيني؛ والغافلون عن أن الظلم والحرب هما شهادة ميلاد لجيل كامل ينشأ على الرغبة العارمة بالانتقام، وهذا ما سيشكل التهديد الحقيقي والوجودي لإسرائيل في المنطقة التي اعترف بوجودها فيها معظم العرب والفلسطينيين.
زئيف جابوتنسكي، أحد أهم قادة الحركة الصهيونية، كتب في عام 1935 في ورقة موقف مشهورة بعنوان (السور الحديدي) أترجم من سطرها الأخير ′′الطريق الوحيد لإبرام اتفاقية مع الفلسطينيين في المستقبل هو ألا تبرم معهم اي اتفاقية الآن”، الفكر الصهيوني المتعصب لا يقبل إلا بفلسطيني مهجر او ميت، وهذا الفكر المتطرف هو الذي أنتج كاهانا وغوش أنونيم وبن غفير وسموتريتش، وكبيرهم الذي علمهم التطرف نتنياهو، والذي صرح علنًا قبل أيام“لا يمكن ان نكرر خطأ أوسلو”، تصوروا نادم على أوسلوا !، ولهذا حق لنا اليوم في الأردن وفلسطين أن نقول لا يوجد لنا شريك استراتيجي للسلام، وخاصة السلام القائم على تحقيق حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة قابلة للحياة! ليس لنا في هذه الحكومة شريك للسلام، ولا في الحكومات التالية بعد أن وقع المجتمع الإسرائيلي منذ ثلاثة عقود بين متطرف ومتطرف أكثر منه.
الهدف الاستراتيجي للأردن اليوم، هو وقف التهجير بكافة أشكاله سواء أكان خشنًا أم ناعمًا، قصير الأمد أم طويل الأمد، وهذا الهدف هو ما يتطلب وضع خطة وطنية تقر في مؤتمر عاجل يجمع جميع القوى والخبراء، على ألا تكون هذه خطة سياسية وحسب، بل سياسية اقتصادية عسكرية شعبية تعليمية وطنية؛ فنعم، الأردن مهدد، ولكنه ليس ضعيفا! فإذا صمدت غزة وهي محاصرة منذ ستة عشر عاماً؛ فإن الأردن قادر وبلحمة جبهته الداخلية على الصمود والاستمرار، والأهم أن يحوّل حالة التحدي التي يعيشها إلى فرصة للتحول السياسي والاقتصادي والتعليمي في ظلال الحفاظ على الدستور والوطن والجغرافيا والديمغرافيا، نعم ما هو مطلوب هو خطة فورية لإيجاد بدائل وطنية للطاقة، على رأسها وأهمها الماء والغاز، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي زراعيا وتجاريا، ودعم رأس المال المحلي في الاستثمار والانتقال إلى التعليم المهني، وتكريس الديمقراطية ومحاربة الفساد الإداري والمالي ضمن خطة زمنية قابلة للتنفيذ.
الشعوب تنهض في الأزمات أقوى وأسرع من أوقات الرخاء، والأهم الأهم تكريس خط فكري سياسي يضع مصلحة الأردن ليس أولا وليس لاحقا، بل الأردن دائما، الأردن دائما، دعنا نبدأ جنابك.

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