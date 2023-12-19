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قطاعات تعول على التلفريك والمسارات لإدامة نشاطها شتاء بعجلون

12/19/2023 11:19:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- تبقى السياحة الشتوية في محافظة عجلون، وفق متابعين، مرهونة باستمرار تشغيل التلفريك وبقاء المسارات السياحية عاملة طيلة فصل الشتاء الذي يمتد لزهاء 5 أشهر، ما سيشكل قيمة مضافة للمواقع الأثرية قرب التلفريك والمشاريع السياحية على امتداد المسارات السياحية، ويضمن تشغيلها وجني ايرادات تضمن ديمومتها والحفاظ على العاملين فيها.
وفيما تؤكد مديرية السياحة في المحافظة أن الوفود السياحية ما تزال تزور المواقع الأثرية وبعض المسارات بأعداد جيدة، أعلنت المناطق التنموية أن استقبال زوار التلفريك في فصل الشتاء يمتد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساء يومياً، ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بحيث يبدأ بيع التذاكر في تمام الساعة 11 صباحاً.
وبينت انه في الحالات الجوية غير المستقرة، كالأمطار الغزيرة وهبوب الرياح الشديدة، قد يُعلق تشغيل التلفريك، حيث يتم الإعلان عن ذلك من خلال كافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمجموعة.
ويؤكد المتابعون أن بقاء عمل التلفريك وقدوم الوفود السياحية سيبعد عجلون عن "سباتها الشتوي"، كما كان في سنوات سابقة.
ويقول الناشط عامر الزغول، إنه ورغم أن محافظة عجلون وخلال العام الحالي، سجلت أرقاما جيدة في أعداد السياح خلال أشهر الصيف بحيث تجاوزت مليونا 500 ألف زائر، إلا أنها تبدأ بالتراجع بشكل ملحوظ مع دخول فصل الشتاء، وتبدأ معها المشاريع السياحة تشهد توقفا شبه تام.
وأكد أن استمرار تشغيل التلفريك وتنشيط المسارات وتجويد البنى الملائمة للسياحة الشتوية، ستخفف من حدة هذا الركود.
وكانت مصادر بالمناطق التنموية أكدت أن "توقيف كابنات التلفريك يكون في حالات محددة، كإجراءات احترازية وزيادة في الأمان كالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، لافتة إلى وجود إمكانية تشغيله في حالات تساقط الثلوج".
ويقول عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس المحافظة منذر الزغول إن إنشاء "تلفريك عجلون"، جاء ليكون قيمة مضافة للمشاريع والمواقع السياحية القائمة، ويهدف إلى تطوير المحافظة، وتحفيز وجذب الاستثمارات السياحية، ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأكد أهمية استمرار عمل برامج وزارة السياحة خلال الشتاء كبرنامج أردننا جنة لتنشيط المسارات السياحية، لافتا لأهمية إقامة المرافق السياحية المؤهلة لاستقبال الزوار خلال الشتاء واستغلال مناطق الأودية والشلالات في راجب وكفرنجة وحلاوة وعرجان باعتبارها مناطق جذب سياحي خصوصا خلال تساقط الأمطار والثلوج، مشيرا إلى أهمية تأهيل واستمرار التلفريك للعمل خلال الأمطار وتساقط الثلوج، مطالبا بوضع الأودية ضمن المسار السياحي وضرورة الاهتمام بها خصوصا وادي زقيق الذي يشهد حركة سياحية نشطة خلال الربيع والصيف، وتتراجع خلال الشتاء.
وطالب صاحب منتجع سياحي حمزة شويات بتجويد الطرق للمواقع والمشاريع السياحية وتوسعتها وتدريب وتأهيل ودعم أصحاب المشاريع لديمومة عملهم خلال الشتاء، مؤكدا أن افتقار المواقع الأثرية والمشاريع السياحية للبنى التحتية المناسبة لموسم الأمطار، يسهم بتراجع الإيرادات السياحية، إذ تضيع 5 شهور من كل سنة من دون مردود حقيقي لأصحاب تلك المشاريع.
وزاد أنه في حال تحسين البنى التحتية المؤدية إلى مشروعه، فسيكون بمقدوره تأهيله بما يتناسب وديمومة الحركة السياحية طيلة الشتاء، وتوفير الدعم من قروض ومنح لأصحاب المشاريع، لتطوير استثماراتهم بما يتلاءم والسياحة الشتوية، ويضمن الإبقاء على فرص العمل والعاملين في المشاريع.
ويقول جمال الخطاطبة إن إقامة المشاريع السياحية في المحافظة، يعد أحد أساسيات التنمية فيها، ليس لدورها الاقتصادي المهم فحسب، بل لأن المنطقة ذات طبيعة ملائمة ومناسبة لإنجاح هذه المشاريع، التي تحقق مردودا متزايدا في الاقتصاد، وتشغيل الأيدي العاملة، وهذا ما يؤكد أهمية دور الحكومات ووزارة السياحة بتشجيع وتمويل هذه المشاريع في المحافظة، وتوجيه الدعم لتنشيط السياحة الشتوية، مؤكدا أن الحديث عن تطوير هذا القطاع، يأتي في مقدمته السياحة الشتوية، لتكون أمرا مهما لزيادة أيام العمل، وبيئة ملائمة لاستيعاب الزوار للمنطقة في مختلف الأوقات، بخاصة بعد تشغيل التلفريك.
وزاد أن أجواء الشتاء يجب أن تجذب آلاف المتنزهين للاستمتاع بالمناظر الجميلة، ومشاهدة الأودية والينابيع المتفجرة، وتجمع المياه في سد كفرنجة وحتى خلال تساقط وتراكم الثلوج، ما يستدعي تسليط الضوء على المواقع السياحية، التي يمكن أن تقام فيها استثمارات سياحية جاذبة للزوار خلال الشتاء، وتوفير المنح والقروض لإقامة المشاريع الملائمة للشتاء.
ووفق الأرقام الرسمية فإن المحافظة تسجل حتى نهاية تشرين الثاني، وقبل دخول الشتاء في كل عام زهاء مليون ونصف المليون زائر، بحيث تشمل أعداد المتنزهين وزوار قلعة عجلون التاريخية وموقع مار الياس المعتمد من قبل الفاتيكان للحج المسيحي، ومشروع التلفريك و6 مسارات سياحية رئيسية وأخرى متفرعة عنها.
ويقول عمر فريحات إن شلالات وادي راجب الدافئة نسبيا خلال الشتاء، تعد واحدة من الوجهات السياحية الخلابة التي تستقطب الزوار والسياح على مدار العام، مؤكدا أنه وفي ظل غياب السياحة الشتوية، فإن معظم تلك المشاريع تضطر إلى تعطيل أعمالها لفترات طويلة خلال الشتاء الذي يمتد لأكثر من 5 أشهر تقريبا، ما يجعل أصحابها يعانون من تراجع الإيرادات بنسبة تزيد على 70 %، وبالتالي توقف فرص العمل للأيدي العاملة، ما يستدعي توفير دعم رسمي بتحسين البنى التحتية وتوجيه الدعاية لهذا النوع من السياحة، وقيام أصحاب تلك المشاريع بتأهيلها لتتناسب والسياحة الشتوية.
وأكد المشرف على أحد المخيمات عمران الشرع أنه تم عمل عدد من الشاليهات في المخيم لاستقبال السياح شتاء، مؤكدا أهمية توفير الدعم من منح وقروض لتطوير المشروعات السياحية، وبما يضمن ديمومتها شتاء.
وقال الناشط هاشم القضاة إن آلاف الزوار من خارج المحافظة، يغتنمون تساقط الثلوج على مناطق المحافظة شتاء، للقدوم مع أسرهم والاستمتاع بالأجواء، ما قد يتيح للمشاريع السياحية الاستفادة منها، ما يستدعي من القطاعين العام والخاص، ضرورة اغتنام فترة الشتاء في السياحة الشتوية، بتوفير مخيمات سياحية مؤهلة، ومواقع للإقامة وسط الغابات تكون آمنة خلال تساقط وتراكم الثلوج، وتخصيص مواقع مؤهلة ومحددة ومجهزة بوسائل السلامة والأمان لممارسة رياضة المغامرة، والتزلج على الثلوج على غرار كثير من الدول.
من جهتها تؤكد مصادر مديرية سياحة المحافظة أهمية تنشيط الحركة السياحية شتاء، وإيجاد برامج وأنشطة ملائمة، مشيرة إلى أن هذه السياحة تلقى رواجا محدودا في المحافظة، ما يتطلب تجاوز العوائق وإيجاد البنى التحتية المناسبة.
كا أكدت المصادر أن المحافظة، تشهد قدوم وفود سياحية أوروبية ومجموعات سياحية بين شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (اكتوبر) لزيارة المسارات السياحية، ما ينعكس إيجابا على مشاريع الإيواء وبيوت الضيافة والمطاعم.

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