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بسبب الركود.. تسريح عاملين بـجرش الحرفي بعد العجز عن دفع أجورهم

12/19/2023 11:19:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – بات تسريح العمال والاستغناء عن خدماتهم، اجراء يتبعه العديد من أصحاب المحال التجارية في السوق الحرفي بجرش، نتيجة عجزهم عن دفع أجورهم وسط ركود يهدد باستمرار نشاطهم، وفق ما أكده عدد منهم لـ"الغد".
وتأتي خطوة تسريح العمال وهم بأغلبهم يعملون على نظام المياومة وخلال فترة الموسم، بعد أن فشلت كل محاولات تحريك الأوضاع وكسر حالة الركود الذي يتعرض لها السوق جراء تراجع النشاط السياحي بمجمله في محافظة جرش.
وقدر أصحاب محال بالسوق أن حجم المبيعات تراجع بنسبة 97 %، وهي نسبة تشير إلى أن غالبية الأيام تكون فيها المبيعات صفرا.
وقالوا "اضطررننا للاستغناء عن الموظفين لتقليص خسائرنا اليومية، ونحن جزء من عدة قطاعات تعتمد على السياحة، تتعرض للخسارة في هذه المرحلة واصبح الإغلاق أمراً وشيكا، إذا ما تم اتخاذ أي إجراءات تخفف من كلف التشغيل".
وعلى مدار سنوات، تتوالى خيبات الأمل التي يتعرض لها تجار وعاملون بالسوق الحرفي في جرش، بداية بجائحة كورونا وما ألحقته الاغلاقات من خسائر فادحة، احتاجت سنوات لتعويضها، ومن ثم البدء بمرحلة تسديد الذمم المتاركمة وتغطية التكاليف، وصولا إلى الحرب على غزه وتوقف شبه تام لنشاط قطاع السياحة.
يقول رئيس جميعة الحرفيين في جرش والمتحدث باسم تجار السوق صلاح العياصرة، إن التجار عاجزةن تماما عن تغطية تكاليف العمل، ولجأوا إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف حجم الخسائر، من بينها الاستغناء عن العمال وعددهم لا يقل عن 90 عاملا، والإعلان عن عروض وتخفيضات كبيرة والبيع بسعر التكلفة بهدف تسديد أثمان البضائع المكدسة داخل محالهم التجارية.
ولفت إلى أن العديد من أصحاب المحال يفتحون محالهم لأكثر من 12 ساعة يوميا، ويعودون إلى منازلهم بلا أي عوائد، وهذا الأمر يحصل منذ فترة وهو ما أنهك التجار، خاصة أن لديهم التزامات، منها، أجور المحال واشتراكات الضمان، وأثمان فواتير الكهرباء، واثمان البضائع، ناهيك عن التزاماتهم المنزلية.
واعتقد، أنه آن الآوان لوضع برنامج إنقاذ وطني أو صندوق تعاون مشترك أو برامج عمل جديدة ومختلفة بالنسبة للقطاعات التي تتأثر بالأحداث السياسية والإقتصادية، لاسيما وأن قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تتأثر بالأحداث على كل الصعد.
وتعتمد مدينة جرش خلال هذه الفترة على آلاف الأفواج السياحية، لما تتميز به من درجات حرارة معتدلة تزامنا مع بدء موسم الأعياد والعطل في الدول الأوروبية.
وتابع العياصرة: أن تجار السوق كانوا متفائلين بالموسم السياحي والذي كان من أنشط المواسم في فصل الصيف، وشهد أعداد زوار وصلت إلى 3 آلاف زائر يوميا، إلا أن الظروف الراهنة خيبت الآمال.
وفيما يخص العاملين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، اوضح العياصرة أن عمال السوق الحرفي هم عمال مياومة موسميين يعملون بأجور يومية وتعتمد أجرتهم على عدد الزوار ونسبة البيع، وأغلبهم من أقارب أصحاب المحال التجارية ويتم الاستغناء عن هذه العمالة في حال توقفت الحركة السياحية وتراجعت كما حدث في جائحة كورونا.
وأكد أن هذه العمالة غير مشتركة بالضمان الاجتماعي كون عملهم موسميا ويعتمد تشغيلهم على الحركة السياحية وحاليا التجار عاجزون عن تغطية نفقات العمل وغير قادرين على تغطية رواتبهم وأجورهم اليومية ويتم الإتفاق مع العمالة قبل تشغيلها على هذه الظروف وتحمل عواقب ضعف السياحة.
من جانبه، رفض مدير سياحة جرش حسام محارمة التعليق على الموضوع أو الافصاح عن أعداد زوار مدينة جرش في هذه الفترة وتأثير الركود السياحي على العاملين في القطاع.
في المقابل، أكد رئيس لجنة السياحة والاستثمار في مجلس محافظة جرش الدكتور يوسف زريقات أن قطاع السياحة من القطاعات ذات الحساسية والهشاشة العالية، ويتأثر بكافة المجريات التي تمر بها المنطقة ومن الطبيعي أن يتأثر كافة العاملون بهذا القطاع بالمجريات وقد خرجوا بصعوبة من جائحة كورونا التي تعرضوا خلالها لخسائر فادحة.
وأضاف أن القطاع ما لبث أن خرج من مرحلة التعافي ليدخل مباشرة بمرحلة الحرب على قطاع غزة، ولن تتغير الاوضاع إلا في حال وقف الحرب.
ويرى زريقات ضرورة أن تتجة وزارة السياحة إلى إعداد برنامج إنقاذ يساهم في دعم العاملين في القطاع السياحي في حال تعرضهم لأي مشاكل أو ظروف صحية وسياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على عملهم وتلحق بهم خسائر متتالية تعيق معها استمرارية وديمومة العمل بالقطاع وتحتاج إلى سنوات لتغطيتها وتعويضها كون قطاع السياحة يرتبط بشكل مباشر مع ما يدور من أحداث في العالم.
وأوضح أن هذه الفترة كانت تعتبر من مواسم الذروة السياحية في جرش، إلا أن الظروف السياسية والعدوان على غزة حولتها إلى فترة ركود، وقد توقف عمل المئات من الأدلاء السياحيين في جرش وتجار السوق الحرفي واصحاب المطاعم السياحية وهم الفئات الوحيدة التي تستفيد من قطاع السياحية.

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