تسريع اعتماد المخططات ينعش عقارات الشرقية

(MENAFN
- Al Watan) موجة من التفاؤل سرت في أوساط المنطقة الشرقية، عقب إعلان أمانة المنطقة عن اتباع آليات جديدة لتنفيذ إجراءات المعاملات لاعتماد المخططات، باستخدام تقنيات حديثة، في جمع البيانات المكانية وتطويرها، وتدقيقها، وحفظها وتحليلها، لرفع كفاءة تقديم الخدمات البلدية، وتحسين رضا المستفيدين، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة. علامات التفاؤل أعلنت عن نفسها أكثر، في القطاع العقاري في المنطقة، الذي توقع أن يكون للقرار تأثير إيجابي، في تسريع وتيرة اعتماد مخططات الأراضي، لتدخل ضمن منظومة المشاريع العقارية والإسكانية، مؤكدًا أن هذا القرار لطالما كان مطلبًا مهمًا، دعا إليه المستثمرون العقاريون، والمواطن أيضًا. ويستهدف القرار المستفيدين من المواطنين، ومنسوبي مجلس التعاون الخليجي، وقطاع الأعمال، والجهات الحكومية والخيرية. وضوح الشروط
أشار الخبير والمستثمر العقاري حامد بن حمري إلى أن ((لهذا القرار أثر إيجابي على تسريع وتيرة الأعمال الرسمية، من أجل إنهاء المخططات اللازمة في عموم المنطقة الشرقية، باستخدام تقنيات حديثة تختصر الوقت والجهد معًا)). وأضاف ((لا شك أن آلية ووقت الانتهاء من الإجراءات، تتفاوت على حسب مساحة الأرض))، وقال: ((سيكون هناك تباين في الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات قطعة أرض مساحتها 100 ألف متر مربع، وأخرى مساحتها 500 ألف متر مربع، أو أرض ثالثة مساحتها مليون متر مربع، وهذا الأمر لا بد أن نضعه في الاعتبار)). وتابع ابن حمري ((القرار يشمل مخططات الأراضي الحكومية ومخططات المواطنين، ما يعني أن الأمر فيه فائدة للمنظومة العقارية، تنعكس على الجميع)). ودعا ابن حمري إلى أهمية أن تكون الإجراءات والشروط واضحة للجميع، مؤكدًا أن هذا الأمر يساعد في سرعة دخول المخططات واستخدامها في المشاريع العقارية المختلفة. شروط وإجراءات
وفي موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية، بينت الأمانة أن الخدمة الجديدة، تأتي بالتعاون مع المكاتب الهندسية المؤهلة من قبلها، وتتيح التقدم بطلبات اعتماد المخططات، لتنفيذ إجراءات معاملات اعتماد المخططات، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة، وتم تطوير تطبيق جغرافي يتمثل في أتمتة معاملات إصدار المخططات وتحديث قاعدة البيانات الجغرافية بالأمانة.وأتاح الموقع للمستفيدين تحميل دليل الاستخدام، والتعرف على آليات خدمة اعتماد المخططات وخطواتها، التي تبدأ بتسجيل الدخول على النظام، من خلال بوابة الأمانة، واختيار خدمة اعتماد المخططات، بعد ذلك، يدخل المستخدم بيانات كروكي المخطط، وبيانات المالك أو المستفيد صاحب الطلب، ومن ثم بيانات الموقع ووثائق الملكية، وملف الكاد للمخطط، مع تحديث النطاق العمرانى للمخطط، واختيار المسار التنفيذي للمخطط، ويستطيع المستخدم إدخال المخططات المقترحة، والمتطلبات النظامية المطلوبة، كحد أدنى لاستلام الطلب.ويشترط للاستفادة من القرار، الالتزام بشروط وأحكام أمانة الشرقية، واتفاقية تأهيل المكاتب الهندسية أوقات تقديم الخدمة، ويعمل النظام باستقبال الطلبات على مدار 24 ساعة، لكن سيتم معالجة الطلبات من المختصين خلال الدوام الرسمي للأمانة يوميًا عدا الجمعة والسبت.
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