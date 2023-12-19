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تسريع اعتماد المخططات ينعش عقارات الشرقية

12/19/2023 11:18:49 PM
(MENAFN- Al Watan) موجة من التفاؤل سرت في أوساط المنطقة الشرقية، عقب إعلان أمانة المنطقة عن اتباع آليات جديدة لتنفيذ إجراءات المعاملات لاعتماد المخططات، باستخدام تقنيات حديثة، في جمع البيانات المكانية وتطويرها، وتدقيقها، وحفظها وتحليلها، لرفع كفاءة تقديم الخدمات البلدية، وتحسين رضا المستفيدين، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة. علامات التفاؤل أعلنت عن نفسها أكثر، في القطاع العقاري في المنطقة، الذي توقع أن يكون للقرار تأثير إيجابي، في تسريع وتيرة اعتماد مخططات الأراضي، لتدخل ضمن منظومة المشاريع العقارية والإسكانية، مؤكدًا أن هذا القرار لطالما كان مطلبًا مهمًا، دعا إليه المستثمرون العقاريون، والمواطن أيضًا. ويستهدف القرار المستفيدين من المواطنين، ومنسوبي مجلس التعاون الخليجي، وقطاع الأعمال، والجهات الحكومية والخيرية.
وضوح الشروط
أشار الخبير والمستثمر العقاري حامد بن حمري إلى أن ((لهذا القرار أثر إيجابي على تسريع وتيرة الأعمال الرسمية، من أجل إنهاء المخططات اللازمة في عموم المنطقة الشرقية، باستخدام تقنيات حديثة تختصر الوقت والجهد معًا)). وأضاف ((لا شك أن آلية ووقت الانتهاء من الإجراءات، تتفاوت على حسب مساحة الأرض))، وقال: ((سيكون هناك تباين في الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات قطعة أرض مساحتها 100 ألف متر مربع، وأخرى مساحتها 500 ألف متر مربع، أو أرض ثالثة مساحتها مليون متر مربع، وهذا الأمر لا بد أن نضعه في الاعتبار)). وتابع ابن حمري ((القرار يشمل مخططات الأراضي الحكومية ومخططات المواطنين، ما يعني أن الأمر فيه فائدة للمنظومة العقارية، تنعكس على الجميع)). ودعا ابن حمري إلى أهمية أن تكون الإجراءات والشروط واضحة للجميع، مؤكدًا أن هذا الأمر يساعد في سرعة دخول المخططات واستخدامها في المشاريع العقارية المختلفة.
شروط وإجراءات
وفي موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية، بينت الأمانة أن الخدمة الجديدة، تأتي بالتعاون مع المكاتب الهندسية المؤهلة من قبلها، وتتيح التقدم بطلبات اعتماد المخططات، لتنفيذ إجراءات معاملات اعتماد المخططات، دون الحاجة إلى زيارة الأمانة، وتم تطوير تطبيق جغرافي يتمثل في أتمتة معاملات إصدار المخططات وتحديث قاعدة البيانات الجغرافية بالأمانة.وأتاح الموقع للمستفيدين تحميل دليل الاستخدام، والتعرف على آليات خدمة اعتماد المخططات وخطواتها، التي تبدأ بتسجيل الدخول على النظام، من خلال بوابة الأمانة، واختيار خدمة اعتماد المخططات، بعد ذلك، يدخل المستخدم بيانات كروكي المخطط، وبيانات المالك أو المستفيد صاحب الطلب، ومن ثم بيانات الموقع ووثائق الملكية، وملف الكاد للمخطط، مع تحديث النطاق العمرانى للمخطط، واختيار المسار التنفيذي للمخطط، ويستطيع المستخدم إدخال المخططات المقترحة، والمتطلبات النظامية المطلوبة، كحد أدنى لاستلام الطلب.ويشترط للاستفادة من القرار، الالتزام بشروط وأحكام أمانة الشرقية، واتفاقية تأهيل المكاتب الهندسية أوقات تقديم الخدمة، ويعمل النظام باستقبال الطلبات على مدار 24 ساعة، لكن سيتم معالجة الطلبات من المختصين خلال الدوام الرسمي للأمانة يوميًا عدا الجمعة والسبت.

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