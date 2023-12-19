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شغف جماهيري وتنظيم مثالي

12/19/2023 11:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي نال التنظيم السعودي لكأس العالم للأندية إشادة كبرى من قبل المتابعين والجماهير الرياضية التي حضرت مباريات المونديال، منيت آمال الأهلي المصري بصدمة كبيرة بعدما فشل في بلوغ نهائي كأس العالم للأندية عقب الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي، ولم يستطع الأهلي معادلة الإنجاز الذي بلغته 3 أندية عربية في تاريخ مونديال الأندية، إذ وصلت النهائي لكنها لم تتوج باللقب. وللنسخة الثانية على التوالي، دفع الشياطين الحمر الثمن غاليا بسبب إهدار الفرص، بعدما تكرر نفس السيناريو في النسخة الماضية أمام ريال مدريد، رغم فارق المستوى الذي يصب لصالح بطل أوروبا، لكنه كاد أن يحقق المفاجأة لولا رعونة لاعبيه أمام المرمى.
تنظيم رائع

أشاد متابعو وجماهير كأس العالم للأندية الذي تستضيفه المملكة في جدة حتى الجمعة المقبل، بالتنظيم السعودي الرائع للمونديال، سواء على صعيد إقامة الأندية المشاركة وملاعب التدريبات، والملاعب التي استضافت المباريات، والفعاليات المصاحبة للمباريات، وتنظيم دخول الجماهير لمدرجات إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وذكر عدد من الجماهير أن التنظيم الجيد سهل من وصولهم إلى مقاعدهم وسط أجواء رائعة، مما منحهم الاستمتاع بالمباريات.
شغف جماهيري

أكد متابعو المونديال أن الحضور الجماهيري الطاغي الذي شهدته منافسات المونديال إثبات كبير للشغف السعودي بكرة القدم، وكذلك المقيمين في المملكة، إضافة إلى توافد عدد كبير من الجماهير من كافة قارات العالم لمتابعة المونديال المتميز تنظيميا وفنيا وجماهيريا.
ورغم خروج ممثل الكرة السعودية من ربع النهائي، إلا أن المدرجات لم تتأثر، بل كان الحضور الجماهيري في موقعتي نصف النهائي كثيفا ومييزا.
سيكون الجانب المالي أحد أهداف الأهلي نحو اقتناص المركز الثالث، لزيادة غلته من مكافآت البطولة من 2 مليون دولار هي مكافأة المركز الرابع إلى 2.5، والتي يحصل عليها صاحب البرونزية.
دوافع كبرى

يملك الأهلي المصري العديد من المؤثرات التي تجعله يخوض لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية بدوافع كبيرة، رغم صدمة الخسارة من فلومينينسي، فما زال بمقدور الأهلي المنافسة على برونزية جديدة في مشواره، بدوافع خاصة على المستويين المالي والفني، إلى جانب العامل النفسي والمعنوي، قبل استكمال البطولات الأخرى التي ينافس عليها.
العائد المالي
إنجاز منتظر

لم ينجح الأهلي المصري في معادلة الإنجاز الذي بلغته 3 أندية عربية في تاريخ مونديال الأندية، إذ وصلت النهائي لكنها لم تتوج باللقب، وكان الرجاء المغربي أول ناد عربي يحقق الإنجاز عندما وصل لنهائي نسخة 2013، وخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني، وفي نسخة 2018 نجح العين الإماراتي في بلوغ النهائي، لكنه خسر أمام ريال مدريد، أما آخر من حقق الإنجاز فهو الهلال السعودي، الذي خسر أمام ريال مدريد في النسخة الماضية.
تكرار الإنجاز

كان يطمح مارسيل كولر، مدرب الأهلي، في تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل للمباراة النهائية، لكنه أيضًا حال توج بالبرونزية سيعادل إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. وحصد جوزيه برونزية مونديال الأندية مع الأهلي عام 2006، بينما توج بيتسو بالميدالية نفسها مرتين في 2020 و2021.
برونزية رابعة

سيواصل الأهلي تحقيق إنجاز عربي، بإضافة ميدالية برونزية رابعة في مشواره بمونديال الأندية.
ولا يعد الأهلي صاحب الإنجاز الأكبر عربيًا على مستوى الميداليات، فقد حصد الهلال السعودي، والعين الإماراتي والرجاء المغربي الميدالية الفضية من قبل مرة واحدة.
إلا أن الأهلي ينفرد بحصوله على البرونزية في 3 مناسبات، وسيضيف لنفسه إنجازًا جديدًا بحصد الميدالية الرابعة إن نجح في

- الحضور الجماهيري زاد من وهج المونديال
- رغم خروج الاتحاد نصف النهائي شهد حضورا لافتا
- إشادات كبرى بالتنظيم السعودي لكأس العالم
- الأهلي فقد فرصة معادلة الهلال والعين والرجاء
- الشياطين الحمر ينشدون البرونزية الرابعة

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