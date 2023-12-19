اقتراح يبعثر أبطال آسيا

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يدرس اقتراحًا مفاجئًا، من شأنه أن يبعثر أوراق قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، المقرر سحبها في الـ28 من ديسمبر الجاري، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وبحسب النظام الحالي، فإن التصنيف الأول يضم الهلال، والنصر، والاتحاد والعين كونها أندية تأهلت في صدارة مجموعات غرب آسيا، بينما يوجد ناساف الأوزبكي في التصنيف الثاني رفقة الأندية الثلاثة التي أنهت دور المجموعات في المركز الثاني، كونه أقل الأندية المتصدرة حصدًا للنقاط (11 نقطة).
ومن المفترض أن تقام القرعة بحيث تواجه أندية التصنيف الأول نظيرتها في التصنيف الثاني، بشرط ألا يكون الفريقان قد تقابلا في دور المجموعات، بينما يسمح بمواجهة فريقين من بلد واحد.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الآسيوي يدرس إجراء قرعة منفصلة لاختيار الفريق الذي تصدر مجموعته وسيوجد في التصنيف الثاني، بدلًا من وجود ناساف مباشرة، ويدرس مسؤولو الاتحاد الاقتراح بجدية كونه يحقق أكبر قدر من العدالة بين متصدري المجموعات.
MENAFN19122023000089011017ID1107630162
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.