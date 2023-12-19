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اقتراح يبعثر أبطال آسيا

12/19/2023 11:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يدرس اقتراحًا مفاجئًا، من شأنه أن يبعثر أوراق قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، المقرر سحبها في الـ28 من ديسمبر الجاري، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وبحسب النظام الحالي، فإن التصنيف الأول يضم الهلال، والنصر، والاتحاد والعين كونها أندية تأهلت في صدارة مجموعات غرب آسيا، بينما يوجد ناساف الأوزبكي في التصنيف الثاني رفقة الأندية الثلاثة التي أنهت دور المجموعات في المركز الثاني، كونه أقل الأندية المتصدرة حصدًا للنقاط (11 نقطة).
ومن المفترض أن تقام القرعة بحيث تواجه أندية التصنيف الأول نظيرتها في التصنيف الثاني، بشرط ألا يكون الفريقان قد تقابلا في دور المجموعات، بينما يسمح بمواجهة فريقين من بلد واحد.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الآسيوي يدرس إجراء قرعة منفصلة لاختيار الفريق الذي تصدر مجموعته وسيوجد في التصنيف الثاني، بدلًا من وجود ناساف مباشرة، ويدرس مسؤولو الاتحاد الاقتراح بجدية كونه يحقق أكبر قدر من العدالة بين متصدري المجموعات.

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