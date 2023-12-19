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السيتي يمتع في الجوهرة

12/19/2023 11:18:32 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ بطل أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي، نهائي كأس العالم للأندية 2023، ليواجه فلومينينسي البرازيلي، في ختام المونديال الذي تستضيفه المملكة، ويختتم بعد غد، بعد تغلبه على بطل آسيا أوراوا ريد دياموندز الياباني، 3/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ثاني مباريات نصف نهائي

سجل للسيتي، مدافع أوراوا، ماريوس هويبراتين بالخطأ في مرماه ((45+1))، وماتيو كوفاسيتش ((51))، وبرناردو

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