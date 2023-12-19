السيتي يمتع في الجوهرة

(MENAFN
- Al Watan) بلغ بطل أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي، نهائي كأس العالم للأندية 2023، ليواجه فلومينينسي البرازيلي، في ختام المونديال الذي تستضيفه المملكة، ويختتم بعد غد، بعد تغلبه على بطل آسيا أوراوا ريد دياموندز الياباني، 3/صفر، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ثاني مباريات نصف نهائي
سجل للسيتي، مدافع أوراوا، ماريوس هويبراتين بالخطأ في مرماه ((45+1))، وماتيو كوفاسيتش ((51))، وبرناردو
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