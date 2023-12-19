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وسم تحتفل بالمتطوعين وتكرم جهودهم

12/19/2023 11:14:52 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار الاحتفالات بيوم التطوع السعودي العالمي، نظمت جمعية وسم للتصلب المتعدد حفل تحت شعار "أبطال العطاء" لتكريم المتطوعين الذين ساهموا بجهودهم المبذولة في دعم المجتمع المحلي.
وأُقيم الحفل في قاعة القصر الخاص بجدة، بحضور أعضاء الجمعية وعدد من المتطوعين والمهتمين بالعمل التطوعي.
وبدأ الحفل باستقبال الضيوف تلاه فقرة حكينا عن تجربتك بالتطوع معنا.
وفي جو من الفرح والاحتفال، تم تكريم المتطوعين البارزين وشركاء النجاح الذين ساهموا في التطوع على مدار السنة.
كما شمل الحفل على مجموعة من الأركان مثل ركن الموسيقى، الألعاب، التصوير وركن الرسم.
وفي الختام، عبرت المدير التنفيذي لجمعية وسم هبة الزهراني عن شكرها العميق وامتنانها لجميع المتطوعين على جهودهم اللافتة وتفانيهم في خدمة المجتمع. وأكدت على أهمية العمل التطوعي كوسيلة فعّالة لتحقيق التغيير الاجتماعي وتعزيز التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية وسم جمعية خيرية غير ربحية تُعنى بخدمة مرضى التصلُّب المتعدِّد, ومن أهم أهدافها رفع مستوى الوعي الصحي للفئة المستفيدة“مرضى التصلُّب المتعدِّد” وكذلك تقديم استشارات نفسية وإرشادية للمرضى وأهاليهم, كما تهدف الجمعية إلى تأهيل المصابين وذويهم للتعايش مع المرض, و تقديم الدعم النفسي للمرضى وأهاليهم، وتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لغير القادري، فضلاً عن المشاركة في مجال خدمة مرضى التصلُّب.

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