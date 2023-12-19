وسم تحتفل بالمتطوعين وتكرم جهودهم

(MENAFN
- Al Watan) في إطار الاحتفالات بيوم التطوع السعودي العالمي، نظمت جمعية وسم للتصلب المتعدد حفل تحت شعار "أبطال العطاء" لتكريم المتطوعين الذين ساهموا بجهودهم المبذولة في دعم المجتمع المحلي.
وأُقيم الحفل في قاعة القصر الخاص بجدة، بحضور أعضاء الجمعية وعدد من المتطوعين والمهتمين بالعمل التطوعي.
وبدأ الحفل باستقبال الضيوف تلاه فقرة حكينا عن تجربتك بالتطوع معنا.
وفي جو من الفرح والاحتفال، تم تكريم المتطوعين البارزين وشركاء النجاح الذين ساهموا في التطوع على مدار السنة.
كما شمل الحفل على مجموعة من الأركان مثل ركن الموسيقى، الألعاب، التصوير وركن الرسم.
وفي الختام، عبرت المدير التنفيذي لجمعية وسم هبة الزهراني عن شكرها العميق وامتنانها لجميع المتطوعين على جهودهم اللافتة وتفانيهم في خدمة المجتمع. وأكدت على أهمية العمل التطوعي كوسيلة فعّالة لتحقيق التغيير الاجتماعي وتعزيز التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية وسم جمعية خيرية غير ربحية تُعنى بخدمة مرضى التصلُّب المتعدِّد, ومن أهم أهدافها رفع مستوى الوعي الصحي للفئة المستفيدة“مرضى التصلُّب المتعدِّد” وكذلك تقديم استشارات نفسية وإرشادية للمرضى وأهاليهم, كما تهدف الجمعية إلى تأهيل المصابين وذويهم للتعايش مع المرض, و تقديم الدعم النفسي للمرضى وأهاليهم، وتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لغير القادري، فضلاً عن المشاركة في مجال خدمة مرضى التصلُّب.
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