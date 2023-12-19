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50 فنانا موهوبا في لحظات العلا

12/19/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت لحظات العُلا عن إطلاق حفل أصوات خيبر، الفعالية الموسيقية المنتظرة ضمن سلسلة حفلات لحظات العُلا 2024/2023، حيث سيقدم لعشاق الموسيقى تجربة فريدة تجمع بين روائع السيمفونيات الكلاسيكية والمعاصرة، ضمن محيط تراثي ينبض بالحياة.
وانطلق الحفل المميز أول من أمس، بصحبة فرقة كورالا، إحدى أكثر فرق الكورال السعودية أصالةً وابتكارًا، مع أكثر من 50 فنانًا سعوديًا موهوبًا، في أمسية موسيقية تلبي تطلعات الجمهور. وتقدم الفرقة الموهوبة مزيجًا مبتكرًا يجمع بين الآلات الموسيقية التقليدية والإيقاعات الإلكترونية التي تتناغم مع الحناجر الذهبية، وذلك على مطل الروان الرائع بإطلالاته الساحرة على الواحة القديمة.
وتأسست فرقة كورالا في أكتوبر 2022، برؤية فريدة تركز على إثراء المشهد الثقافي المحلي وتسليط الضوء على المناسبات والأعياد الوطنية السعودية. وقدمت كورالا أروع العروض الموسيقية في عدد من الحفلات التي شهدت حضورًا كبيرًا يقدّر بالآلاف.
وتجمع فرقة كورالا بين أسلوبها الموسيقي الفريد مع العناصر الموسيقية التي تحتفي بتراث خيبر العريق. ويَعِد الحفل بتجربة موسيقية تحمل الجماهير في رحلة عبر الزمن لاستكشاف القصص التي تناقلتها الأجيال والحضارات التي تعاقبت على هذا المكان المميز.

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