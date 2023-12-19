50 فنانا موهوبا في لحظات العلا

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت لحظات العُلا عن إطلاق حفل أصوات خيبر، الفعالية الموسيقية المنتظرة ضمن سلسلة حفلات لحظات العُلا 2024/2023، حيث سيقدم لعشاق الموسيقى تجربة فريدة تجمع بين روائع السيمفونيات الكلاسيكية والمعاصرة، ضمن محيط تراثي ينبض بالحياة.
وانطلق الحفل المميز أول من أمس، بصحبة فرقة كورالا، إحدى أكثر فرق الكورال السعودية أصالةً وابتكارًا، مع أكثر من 50 فنانًا سعوديًا موهوبًا، في أمسية موسيقية تلبي تطلعات الجمهور. وتقدم الفرقة الموهوبة مزيجًا مبتكرًا يجمع بين الآلات الموسيقية التقليدية والإيقاعات الإلكترونية التي تتناغم مع الحناجر الذهبية، وذلك على مطل الروان الرائع بإطلالاته الساحرة على الواحة القديمة.
وتأسست فرقة كورالا في أكتوبر 2022، برؤية فريدة تركز على إثراء المشهد الثقافي المحلي وتسليط الضوء على المناسبات والأعياد الوطنية السعودية. وقدمت كورالا أروع العروض الموسيقية في عدد من الحفلات التي شهدت حضورًا كبيرًا يقدّر بالآلاف.
وتجمع فرقة كورالا بين أسلوبها الموسيقي الفريد مع العناصر الموسيقية التي تحتفي بتراث خيبر العريق. ويَعِد الحفل بتجربة موسيقية تحمل الجماهير في رحلة عبر الزمن لاستكشاف القصص التي تناقلتها الأجيال والحضارات التي تعاقبت على هذا المكان المميز.
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