ميلودراما لتوعية الطلاب بأخطار الكهرباء

(MENAFN
- Al Watan) وظف طاقم عرض ((مسرحي)) توعوي ووقائي عناصر الميلودراما التي تشتمل على التمثيل، والغناء، والاستعراض، لتقديم عرض مسرحي توعوي لطلاب وطالبات مدارس، بعنوان: ((التوصيلة))، من تقديم قسم الأمن والسلامة بالإدارة العامة للتعليم في الأحساء، وتهدف إلى تفعيل المسرح المدرسي لخدمة السلامة.
أولوية تعليمية
كشف مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية في تعليم الأحساء، محمد العامر، لـ((الوطن))، أن العرض المسرحي، من تأليف الدكتور إبراهيم منصور، وإخراج خالد الخميس، وهو الأول من نوعه، وفكرته بيان خطورة استخدام التوصيلة الرديئة على المجتمع، مع التأكيد على مبدأ نعمة الأمان في مقابل المال، وأن الحياة والصحة أغلى ما نملك، وقبل أن يندم الإنسان عليه أن يحسب خطواته في وسائل الأمان، وأن يجهز نفسه لمواجهة الأخطار، ومدته 20 دقيقة.
حفظ الأرواح
أكد مخرج العرض المسرحي خالد الخميس، أن فكرة العرض، تركز على ربط الواقع، الذي نعيشه بضرورة الوقاية من أخطار الكهرباء من خلال توصيلة رديئة قد تحدث حريقًا في أحد المنازل، فتتدخل أدوات الأمن والسلامة التي تم تشخيصها، وكل أداة تقوم بدورها من خلال شخصيات تقوم بالإطفاء، بعد استعراض عمله، ليصل الجميع في النهاية إلى السلامة المأمولة وحفظ الأرواح والممتلكات. 5 مشاهد
أضاف العامر، أن العرض قدم 5 مشاهد توعوية ووقائية، وهي: أهمية التوصيلة، التوصيلة صديقة لنا، التوصيلة خطرة علينا، وصور مشهد في العرض ((محكمة)) عدل، الحكم بسجن التوصيلات الخطرة، والسماح للتوصيلات ذات الجودة العالية بممارسة تقديم خدماتها، والعرض يغلب عليه الفكاهة، وشارك فيها مراحل ((الروضة، والابتدائي، والمتوسط))، وتخللها أناشيد مغناة بشكل فكاهي.
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