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ميلودراما لتوعية الطلاب بأخطار الكهرباء

12/19/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) وظف طاقم عرض ((مسرحي)) توعوي ووقائي عناصر الميلودراما التي تشتمل على التمثيل، والغناء، والاستعراض، لتقديم عرض مسرحي توعوي لطلاب وطالبات مدارس، بعنوان: ((التوصيلة))، من تقديم قسم الأمن والسلامة بالإدارة العامة للتعليم في الأحساء، وتهدف إلى تفعيل المسرح المدرسي لخدمة السلامة.
أولوية تعليمية
كشف مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية في تعليم الأحساء، محمد العامر، لـ((الوطن))، أن العرض المسرحي، من تأليف الدكتور إبراهيم منصور، وإخراج خالد الخميس، وهو الأول من نوعه، وفكرته بيان خطورة استخدام التوصيلة الرديئة على المجتمع، مع التأكيد على مبدأ نعمة الأمان في مقابل المال، وأن الحياة والصحة أغلى ما نملك، وقبل أن يندم الإنسان عليه أن يحسب خطواته في وسائل الأمان، وأن يجهز نفسه لمواجهة الأخطار، ومدته 20 دقيقة.
حفظ الأرواح
أكد مخرج العرض المسرحي خالد الخميس، أن فكرة العرض، تركز على ربط الواقع، الذي نعيشه بضرورة الوقاية من أخطار الكهرباء من خلال توصيلة رديئة قد تحدث حريقًا في أحد المنازل، فتتدخل أدوات الأمن والسلامة التي تم تشخيصها، وكل أداة تقوم بدورها من خلال شخصيات تقوم بالإطفاء، بعد استعراض عمله، ليصل الجميع في النهاية إلى السلامة المأمولة وحفظ الأرواح والممتلكات. 5 مشاهد
أضاف العامر، أن العرض قدم 5 مشاهد توعوية ووقائية، وهي: أهمية التوصيلة، التوصيلة صديقة لنا، التوصيلة خطرة علينا، وصور مشهد في العرض ((محكمة)) عدل، الحكم بسجن التوصيلات الخطرة، والسماح للتوصيلات ذات الجودة العالية بممارسة تقديم خدماتها، والعرض يغلب عليه الفكاهة، وشارك فيها مراحل ((الروضة، والابتدائي، والمتوسط))، وتخللها أناشيد مغناة بشكل فكاهي.

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