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20540 سيدة يشكين مضاعفات الحمل

12/19/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) عانت 20540 سيدة من مضاعفات الحمل والولادة العام الماضي، وسجلت 6 حالات ممثلة في حالات النزف وارتفاع ضغط الدم أكثر مضاعفات الحمل والولادة، في وقت تصدرت حالات النزف بعد الولادة المضاعفات بـ55%، وسيطر ارتفاع ضغط الدم مع تسمم الحمل على الحوامل في المملكة بـ19%.
%91 سعوديات
كشف تقرير وزارة الصحة لمضاعفات الحمل والولادة بمستشفيات وزارة الصحة للعام الماضي، معاناة 91% من السعوديات من حالات النزف أثناء وقبل وبعد الولادة، وارتفاع ضغط الدم، حيث بلغ إجمالي السعوديات اللاتي عانين منها 18.652 ألف سعودية بـ91%، مقابل 1888 سيدة أجنبية بـ9%، وتصدرت حالات النزف بعد الولادة مضاعفات الحمل والولادة بـ55%، منهن 4885 سعودية بـ89%، مقابل 579 أجنبية بـ11%، وحالات النزف قبل الولادة ثانيًا بـ30%، منهن 5798 سيدة سعودية بـ94%، مقابل 403 سيدة أجنبية بـ6%، وحالات النزف أثناء الولادة ثالثًا بـ4%، منهن 837 سيدة سعودية بـ92%، مقابل 68 سيدة أجنبية بـ8%.
ارتفاع الضغط
سيطر ارتفاع ضغط الدم مع تسمم الحمل على مضاعفات الحمل والولادة للسيدات، حيث بلغ إجمالي السيدات اللاتي عانين من ارتفاع ضغط الدم مع تسمم الحمل 3868 سيدة بـ19%، منهن 3439 سعوديات بـ89% مقابل 429 أجنبيات بـ11%، وحلت ارتفاع ضغط الدم مشخص قبل الحمل ثانيًا بإجمالي 3769 سيدة بـ18%، منهن 3438 سعوديات بـ91%، مقابل 331 أجنبيات بـ9%، وحل ارتفاع ضغط الدم مع تسمم الحمل، مصحوبا بتشنجات ثالثًا، بإجمالي 333 سيدة بـ2%، منهن 255 سيدة سعودية بـ77%، مقابل 78 سيدة أجنبية بـ23%.
20.5 ألف سيدة عانين مضاعفات الحمل والولادة
6 حالات نزف وارتفاع ضغط الدم
%91 معاناة السعوديات
%9 معاناة الأجنبيات
إجمالي مضاعفات الحمل والولادة:
حالات النزف بعد الولادة: 55%
حالات النزف قبل الولادة: 30%
حالات النزف أثناء الولادة: 4%
ارتفاع ضغط الدم مع تسمم الحمل: 19%
ارتفاع ضغط الدم مشخص قبل الحمل: 18%
ارتفاع ضغط الدم مع تسمم الحمل مصحوبا بالتشنجات: 2%
أبرز حالات النزف للسعوديات:
حالات النزف قبل الولادة: 94%
حالات النزف أثناء الولادة: 92%
حالات النزف بعد الولادة: 89%

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