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72 وحدة سكنية يتم فرزها يوميا بجدة

12/19/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد الوحدات المفرزة بجدة خلال العام الماضي 26 ألف وحدة تعادل نصف مليون متر مربع أغلبها لشقق سكنية وبمعدل 72 وحدة يتم فرزها يوميا، حيث تفوقت جدة في عدد الوحدات المفرزة على الرياض، وكانت جدة قد جاءت الأعلى بين مدن المملكة في الوحدات المفرزة وتلت جدة العاصمة الرياض، بأكثر من 20 ألف وحدة مفرزة، و300 ألف من الأمتار المقررة، حيث جاء فيها حي الملقا الأعلى نسبة بواقع 11% من الإجمالي، ثم مكة المكرمة ثم الدمام ثم المدينة المنورة.
وسجل حي الواحة في جدة نسبة 15% من إجمالي الوحدات المفرزة بأكثر من 4 آلاف وحدة، بحسب التقرير السنوي لعام 2022 لفرز الوحدات العقارية، وإحصاءات الفرز حسب المدن، والذي يسهم في رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، ومعرفة اتجاهاته.
الوحدات العقارية
تزايدت طلبات الفرز على الوحدات حتى بلغ عدد الطلبات منذ تأسيس البرنامج أكثر من 34 ألف طلب، في حين وصل عدد الوحدات المفرزة ما يزيد عن 230 ألف وحدة عقارية، بينما بلغ إجمالي مساحات الوحدات المفرزة منذ تأسيس البرنامج ما يتجاوز 73 مليون متر مربع.
وأسهمت خدمات البرنامج في توفير خيارات متنوعة من الوحدات العقارية للراغبين بالتملك، من خلال تمكين المطورين العقاريين من فرز العقارات والمجمعات العقارية إلى وحدات متنوعة، لزيادة المعروض العقاري السكني أو السكني التجاري وإتاحته للمستفيدين.
تطوير رحلة العميل
ويواصل البرنامج عمله على تطوير وتحسين رحلة العميل وأتمتة العمليات إلكترونيا مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة العدل لإصدار الصكوك بعد الانتهاء من عمليات الفرز، ومنصة بلدي للتحقق من بيانات الرخص الإنشائية وذلك لإتمام عمليات الفرز، إضافة لتوفير قائمة بالمكاتب الهندسية المعتمدة من قبل البرنامج لتسهل على المطور العقاري تنفيذ طلبات الفرز عبر المنصة الإلكترونية.
تقليص مدة الإجراءات
وكان البرنامج قد أطلق تحسينات شاملة على الخدمة المميزة والتي تساهم في تقليص مدة إجراءات إدخال بيانات طلبات الفرز من قبل المكاتب الهندسية بنسبة 70% بشكل آلي ومختص، كما أن الربط التقني مع منصة بلدي للتحقق من الرخص الإنشائية لطلبات الفرز والتي تساهم في تسهيل إجراءات الطلبات وضبط جودة البيانات المرفوعة في منصة فرز الوحدات العقارية، بين أنه تم الاستعلام عن أكثر من 600 رخصة بناء.​
توزيع الوحدات المفروزة:
جدة
الوحدات المفرزة
26425
الأمتار المقررة
4978293
أعلى أنواع الوحدات المفرزة
الشقق
25562
أعلى أحياء في الوحدات المفرزة
حي الواحة
الوحدات المفرزة للحي
4037
النسبة إلى الإجمالي
%15

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