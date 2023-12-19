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استثمار 28 متنزها للسياحة الموسمية

12/19/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف ركن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أمس، خلال مشاركته في ملتقى: ((اكتشف بُعد الأحساء))، بتنظيم من صندوق التنمية السياحية، بدء استقبال طلبات الاستثمار الموسمي في 28 متنزهًا وطنيًا في عموم مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في عدة مشاريع استثمارية متنوعة، وهي: التخييم والكرفانات، المطاعم والمقاهي، والجولات السياحية، والأنشطة الرياضية والعائلية، والفعاليات والمهرجانات، والمشاريع النوعية الأخرى.
وشملت طلبات الاستثمار الموسمي 6 مواقع في المنطقة الشرقية، و7 مواقع في منطقة جازان، و3 مواقع في الباحة، و5 مواقع في الرياض، بالاضافة إلى 4 مواقع في القصيم، و3 مواقع في المدينة المنورة، وتتضمن تلك المواقع متنزهات، وغابات، وأودية.
مواقع الاستثمار بالمتنزهات:
6 مواقع في المنطقة الشرقية: متنزه الأحساء الوطني، متنزه بحيرة العيون، متنزه بحيرة الأصفر، مخيمات ربيعية الجبيل بالفاضلي، متنزه حفر الباطن الوطني، متنزه قرية العليا بالقرقاعية.
7 مواقع في منطقة جازان: متنزه وادي لجب، مراعي وغابات الحسيني1 و2، متنزه أم العيد1و2، متنزه نخلان الشرقي، متنزه نخلان الغربي.
3 مواقع في منطقة الباحة: متنزه ناوان الوطني، متنزه وادي الخيطان، وادي عليب.
5 مواقع في منطقة الرياض: متنزه الغاط الوطني، متنزه ثادق الوطني، متنزه جبلة، متنزه أبا سمري الوطني، متنزه سعد الوطني.
4 مواقع في منطقة القصيم: متنزه بريدة الوطني، متنزه الأسياف بالبكيرية، قرية الغضا بمتنزه عنيزة، متنزه عنيزة الوطني.
3 مواقع في منطقة المدينة المنورة: متنزه أبو الجود الوطني، متنزه المدينة الوطني، متنزه البيضاء الوطني.

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