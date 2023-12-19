برنامج لتمكين 150 شركة تقنية مالية

(MENAFN
- Al Watan) أطلق البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، برنامج ((مكّن))؛ وذلك لتمكين 150 شركة تقنية مالية ناشئة سعودية على مدار السنوات الـ 3 المقبلة؛ وذلك عن طريق توفير خدمات تقنية ونوعية مدعومة في مجالات ((الأمن السيبراني)) و ((الحوسبة السحابية)) و((مساحات العمل المُشتركة))، بتنفيذ ومتابعة مبادرة ((فنتك السعودية)).
ويسعى البرنامج المدعوم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، إلى توفير الدعم وتشجيع التنمية والتطوير من خلال خفض تكاليف الالتزام بالمعايير التقنية والفنية، وضمان تركيز رواد الأعمال الناشئين على تطوير المنتجات المقدمة والرفع من جودتها.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، إن السعودية تشهد نموًا في أنشطة شركات التقنية المالية، إذ بلغ عددُها بنهاية نوفمبر الماضي 207 شركات في مجالات مختلفة، مقارنةً بـ 147 شركة نهاية عام 2022، وبنسبة ارتفاع قدرها 40 %، فيما بلغ عدد الوظائف في قطاع التقنية المالية ما يزيد عن 5 آلاف وظيفة بنهاية الربع الثالث من عام 2023، وبلغت الوظائف المستحدثة خلال هذا العام فقط حوالي 3 آلاف وظيفة مباشرة في القطاع.
هذا ويعمل برنامج ((مكّن))، وفق محركات التحول في إستراتيجية التقنية المالية التي أطلقت في مايو 2022، والتي من أبرز أهدافها الوصول بحلول 2030 إلى 525 شركة تقنية مالية، ودعم الناتج المحلي بـ 13.3 مليار ريال سعودي، وخلق 18 ألف فرصة وظيفية، وبلوغ 12.2 مليار ريال سعودي كقيمة تراكمية لاستثمار المال الجريء.
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