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برنامج لتمكين 150 شركة تقنية مالية

12/19/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، برنامج ((مكّن))؛ وذلك لتمكين 150 شركة تقنية مالية ناشئة سعودية على مدار السنوات الـ 3 المقبلة؛ وذلك عن طريق توفير خدمات تقنية ونوعية مدعومة في مجالات ((الأمن السيبراني)) و ((الحوسبة السحابية)) و((مساحات العمل المُشتركة))، بتنفيذ ومتابعة مبادرة ((فنتك السعودية)).
ويسعى البرنامج المدعوم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، إلى توفير الدعم وتشجيع التنمية والتطوير من خلال خفض تكاليف الالتزام بالمعايير التقنية والفنية، وضمان تركيز رواد الأعمال الناشئين على تطوير المنتجات المقدمة والرفع من جودتها.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، إن السعودية تشهد نموًا في أنشطة شركات التقنية المالية، إذ بلغ عددُها بنهاية نوفمبر الماضي 207 شركات في مجالات مختلفة، مقارنةً بـ 147 شركة نهاية عام 2022، وبنسبة ارتفاع قدرها 40 %، فيما بلغ عدد الوظائف في قطاع التقنية المالية ما يزيد عن 5 آلاف وظيفة بنهاية الربع الثالث من عام 2023، وبلغت الوظائف المستحدثة خلال هذا العام فقط حوالي 3 آلاف وظيفة مباشرة في القطاع.
هذا ويعمل برنامج ((مكّن))، وفق محركات التحول في إستراتيجية التقنية المالية التي أطلقت في مايو 2022، والتي من أبرز أهدافها الوصول بحلول 2030 إلى 525 شركة تقنية مالية، ودعم الناتج المحلي بـ 13.3 مليار ريال سعودي، وخلق 18 ألف فرصة وظيفية، وبلوغ 12.2 مليار ريال سعودي كقيمة تراكمية لاستثمار المال الجريء.

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