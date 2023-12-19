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حقيقة علاقة ابن رشد بالمنطق الأرسطي

12/19/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) كان للتطور السريع في المجتمع الإسلامي الذي شمل كل نواحي الحياة عند العرب والمسلمين نتيجة لاتساع الدولة الإسلامية واشتمالها على بلاد ذات ثقافات دينية سابقة على الإسلام، أثره الكبير على معتقدات المسلمين أنفسهم، فقد وجدوا أنفسهم نتيجة الفتوحات والتوسع في رقعة الدولة أمام معتقدات دينية غربية عليهم وأحيانا صادمة لتعاليم دينهم. هذا ما جعل النخبة السياسية والمثقفة في المجتمع تنظر لهذه التغيرات الاجتماعية نظرة مليئة بالاشتباه والشك لما قد ينتجه من تهديد للوحدة الفكرية والثقافية للمجتمع. نستطيع القول إن اهتمام الفقيه ابن رشد الأندلسي بالفلسفة والمنطق الأرسطي كان لأداء مهمة سياسية بالدرجة الأولى متعلقة بالكم الكبير من الثقافات والمعتقدات التي قد تهدد استقرار المجتمع. شروحات ابن رشد المعمقة للمنطق الأرسطي والتراث اليوناني يمكن اعتبارها تكليفا رسميا للتعرف على ثقافات الشعوب الداخلة حديثا نسيج المجتمع الإسلامي، لذلك كان مشروع الترجمة الضخم لكتب اليونان والفلسفة.
الأدوار العلمية لابن رشد تذكرنا إلى حد كبير بمشروع الاستشراق الذي قامت به نخبة مثقفة وأكاديمية للدول العظمى التي أرادت التعرف على ثقافة الشرق ومعتقداته الدينية وتراثه الأدبي ليسهل التعامل معه على المستوى السياسي.
ابن رشد كان في الحقيقة منهمكا في عالم السياسة ويلعب أدوارا سياسية متخفية وراء ستار الفلسفة وكتب اليونان. ومن يقرأ شروحات ابن رشد للتراث اليوناني يتعجب من القدر الكبير من الحيادية الذي يتمتع به ابن رشد، فتعاطيه مع الثقافة اليونانية يكاد يخلو من أي عاطفة دينية، فلا تستطيع أن تحدد موقفه الحقيقي من الفلسفة اليونانية. فهو يتعامل مع أرسطو -على سبيل المثال- وكأنه عينة للدراسة والبحث، وليس باعتباره أستاذا ومعلما يطمح في الأخذ من علمه. فالصورة النمطية عن ابن رشد التي توحي بأنه ليس إلا تلميذا نجيبا هي صورة مغلوطة وغير حقيقية. فأرسطو في الواقع مجرد عينة للدراسة نظرا لتأثيره الطاغي على الشعوب غير العربية التي دخلت الإسلام حديثا وما زالت تحتفظ بشيء من معتقداتها القديمة السابقة للإسلام.
علاقة ابن رشد بالتراث اليوناني وبأرسطو على وجه التحديد، علاقة ملتبسة وغير واضحة نظرا لخلوها التام من العاطفة الدينية، فهو يتعاطى معها من زاوية سياسية بعكس شخصيات أخرى عرفت بموقفها المضاد للفلسفة اليونانية كالغزالي وابن تيمية فقد كانت العاطفة الدينية حاضرة في دراستهم للتراث اليوناني ولكن ابن رشد يتعاطى معها من زاوية مغايرة. فهو في مهمة علمية يريد أن ينفذها على أكمل وجه تلبية لرغبة الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف.
اهتمام النخبة المثقف بكتب اليونان له اعتباراته السياسية الواضحة، نظرا للعلاقة الوطيدة للفكر اليوناني بالشعوبية من جهة أخرى، والشعوبية كما نعرف ذات نزعة سياسية قوية، وإذا أخذنا في الاعتبار أن العقائد الدينية السابقة للإسلام كعقيدة الفيض الإلهي وحدة الوجود وجدت لها حاضنة فكرية وشخصيات مثقفة -ابن سينا والفارابي على سبيل المثال- حاولت من خلال أطروحات علمية جادة أن توفق بين عقائد الشعوب اليونانية وعقيدة الإسلام القائمة على مفهوم التوحيد، مما يعني أن الوحدة الفكرية للمجتمع مهددة بالانقسام الحاد الذي قد يكون لها تبعاته الاجتماعية السلبية على المجتمع في المستقبل.

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