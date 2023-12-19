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طفولة غير سوية

12/19/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) كان كثير الحركة، يتابع الداخلين والخارجين بعينيه الصغيرتين، والدهشة ترتسم على ملامحه. سنه تقارب الثلاثة أعوام، لا يعرف من الدنيا سوى سريره وجدران غرفته ووجوه الممرضات، العربية، الهندية والفلبينية، تعلم لغاتهنّ، فكل عرق حاول أن يجعله ينتمي إليه، فأصبح مجموعة إنسان، يحمل جزءًا من كل شيء إلا من نفسه، لأنه لا ينتمي لهؤلاء جميعا، بل ينتمي لأبوين رفضا الاعتراف به بعد ولادته، اصطحبا شقيقه التوأم وتركاه خلفهما. طفل معروف الهوية والنسب حتى حمضه النووي أثبت أنه ينتمي لهذين الأبوين ولكن ظل مشكوكًا فيه!!
لم يعرف أحد الأبوين أنهما ينتظران ولادة توأم! بينما الأم تحمل في أحشائها طفلين، أحدهما ولد في السيارة والآخر في المستشفى، الذي ولد في السيارة أخذه الفريق الطبي وتم تنويمه ولكن عند الخروج لم يؤمن والده بأن هذا طفله، وإلا من يكون الطفل الذي خرج معهما قبل أيام! لم يدرك أنه رُزق بتوأم أحدهما ولد في السيارة بصمت، دون أن يبكي وتولى الطاقم الطبي العناية به، والآخر ولد بين يديه، في غرفة الولادة وبقي برفقتهما وخرج معهما!
لا أعرف إن كانت الأم لا تدرك أيضًا ولكن سمعت أنها شخصية غير متزنة، كل الشواهد تقول إنه طفلهما، ولكن لا رغبة في الاعتراف به، فبقي حبيس المستشفى، ليس بطفل مشوه ولا معاق، بل طفل جميل ومعافى، حتى اسمه منحنه إياه الممرضات. معظم الأطفال من معلومي النسب، غير المرغوب بهم يبقون في المستشفيات، يهتم بهم الطاقم الطبي، يشترون لهم الملابس والألعاب، ويحتفلون معهم بالأعياد والمناسبات، وبالرغم من هذا تظل طفولتهم غير سوية، الطفل يحتاج أشخاصًا ينتمي لهم وينتمون إليه، عائلة واحدة تحتويه، وجوه تألفه ويألفها لا تتغير بتغير الدوام وجدول المناوبات.
من حقوق الطفل على والديه، إعطاؤه حق الحياة، الاعتراف به، منحه اسمًا طيبًا، تغذيته، تعليمه وتوفير حياة كريمة له. إنجاب الأطفال مسؤولية، ليست مجرد رغبة في التكاثر، الأمر لا يرضخ لفكرة الحرية أبدًا، من أنجب طفلاً عليه أن يتكفل به وإلا لماذا أنجبه!؟. الجندر لا يحدد من هو أحق بالرعاية، فالأنثى تستحق العناية كالذكر، والمعاق كالسليم، والأقل جمالًا كالجميل منهم، حتى الطفل الذي ارتبط تاريخ ميلاده بذكرى سيئة كوفاة شخص عزيز أو بخسارة مالية، لم يكن وجه نحس، أو فال سوء بل هو الحسنة التي تدرأ السيئة.
المواليد من مجهولي الهوية، الذين يُتركون في الطرقات وعلى عتبات المنازل والمساجد، تستقبلهم الدور الاجتماعية وتتكفل بهم وتوفر لهم محيطًا أسريًا مناسبًا وحياة كريمة. كذلك الأيتام الذين لا يجدون من يعولهم، وجميعهم أوفر حظًا من الأطفال معلومي الهوية والنسب، المنبوذون من ذويهم، يُتركون في المستشفيات في بيئة غير صحية لطفل ينمو ويكبر، وحتى تنتهي قضيته في المحاكم تظل طفولته حبيسة غرفة وسرير، سلوته الوحيدة التحديق في وجوه الزائرين وسماع أجراس الأجهزة الطبية التي أعتاد أن ينام عليها كترنيمة الأمهات تمامًا. أقترح أن يُلزم كل من لا يرغب في الاعتراف بطفله الشرعي بكتابة تنازل عنه لتتمكن الدور الاجتماعية من احتضانه والعناية به، وإتاحة فرصة رعايته بواسطة أسرة بديلة تستحقه.

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