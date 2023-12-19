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إنفاذ نظام المعاملات المدنية يتوج النهضة التشريعية

12/19/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) وفق خطتها المرسومة بدقة ومساعيها الجادة لاستكمال تطوير منظومتها القضائية بما يتوافق مع المستجدات الحديثة التي أفرزها الواقع الذي تعيشه بلادنا في الوقت الحالي، دخل نظام المعاملات المدنية حيز التنفيذ الفعلي وبات ساريًا أمام المحاكم عقب انقضاء 180 يومًا من تاريخ نشر نصوص النظام في صحيفة ((أم القرى)) بتاريخ 1/12/1444 الموافق 19/6/2023، عقب إجازته من مجلس الوزراء أواسط شهر مايو الماضي.
ويمثّل سريان النظام الجديد الذي يضم ثلاثة أقسام رئيسية تشمل الالتزامات (الحقوق الشخصية)، والعقود المسماة، والحقوق العينية، ويقع في 124 صفحة ويتكون من 720 نصًا ومادة قانونية نقلة تشريعية كبرى وعلامة فارقة في التاريخ السعودي، كونه ينظم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد، ويُعد حاكمًا ومنظمًا لجميع المعاملات المدنية، ما لم يوجد نظام خاص ينظم معاملات خاصة.
ومن الأهداف الرئيسية التي سيحققها نظام المعاملات المدنية تعزيز استقرار التعاملات، وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها، وتوسيع نطاق الحرية التعاقدية، كون الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطور المتسارع الذي تشهده المملكة، مما يتطلب المزيد من المرونة في إنشاء العقود، إضافة إلى حماية الملكية الفردية، وهو ما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي.
لذلك فإن هناك شبه إجماع وسط المشتغلين في مهنة القانون بأن هذا النظام هو أكبر الأنظمة وأكثرها شمولية، وذلك من واقع أنه المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم وجميع أمور حياتهم. فالنظام الجديد يهدف إلى توفير البيئة العدلية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتهيئة البيئة الاقتصادية للمستثمرين، وتمكين الجميع من معرفة حقوقهم وواجباتهم من دون الرجوع للمحكمة، حيث روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
كل تلك المعاني تضمّنها تصريح مهندس هذه النقلة التشريعية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - وفقه الله – عندما قال في تصريح صحفي إن المملكة العربية السعودية ((تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ)).
وتتجلى أبرز مكامن قوة النظام وأهميته في أنه عامل رئيسي لتهيئة البيئة الاقتصادية للمستثمرين من خارج المملكة، لا سيما في ظل توجّه الدولة نحو استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن ملاذات آمنة، بحيث يتحول القانون إلى عنصر جذب لأولئك المستثمرين الذين يبحثون بطبيعة الحال عن بيئة قانونية آمنة تتيح لهم الحفاظ على مستحقاتهم ومكتسباتهم بموجب نصوص نظامية منضبطة وقاطعة لا تحمل التأويل أو التعديل.
كما يظهر اهتمام النظام الجديد بالقوانين الدولية في تركيز نصوصه على حماية الملكية وهو ما يتماشى مع اهتمام المملكة بهذا الجانب، إضافة إلى استقرار العقود وحجيتها وآثارها بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه. كما تطرقت نصوص النظام كذلك إلى تحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولًا إلى العدالة الناجزة، والإسهام في الحد من المنازعات.
هذه الجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة الرشيدة بتوجيهات ومتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – تهدف بصورة أساسية لتأكيد وتعزيز المكانة المتميزة للسعودية على الصعيد العالمي، وهو ما يؤكد الحرص على أن تكون المنظومة التشريعية عادلة وحافظة لحقوق جميع الموجودين في هذه البلاد.
وقد اتسعت تلك الجهود لتتحول إلى نهضة تشريعية كبرى وغير مسبوقة في تاريخ المملكة، حيث لم تقتصر على مجرد استكمال منظومة القوانين والتشريعات بل شملت تطوير الكادر البشري، حيث تم تدريب القضاة وبقية العاملين في السلك القضائي على استخدام الأساليب التقنية الحديثة وذلك لترقية واقعنا التشريعي واستكمال النواقص، تجسيدا لما جرى التأكيد عليه بكل وضوح في رؤية المملكة 2030، بعد أن اتضحت الحاجة إلى مسايرة المجتمع الدولي، وضرورة مواكبة المتغيرات بما لا يتعارض مع مقاصد الشرع الحنيف.
كذلك فإن مما يلفت النظر في النهضة التشريعية التي تشهدها السعودية في الوقت الحالي هو أن القوانين تأتي تباعًا ودون تعجّل أو تسرّع، وهذا النهج العقلاني يثبت أن هناك خطة متكاملة يجري تنفيذها وفق آجال محدّدة، وأن المملكة تتمسك بالسير في طريقها نحو ترسيخ الحاكمية وجعلها أساسًا للدولة الحديثة، لتعزيز مكانتها في المحافل الدولية، ودعم حقوق الإنسان، وجعلها جزءًا من ثقافة المجتمع وتكوينه.
وقد انعكست الآثار الإيجابية لهذه الجهود من خلال تحسّن وضع السعودية على معايير الشفافية العالمية، وارتفاع تصنيفها لدى المؤسسات المالية المرموقة، ودخلت ضمن أفضل البيئات حول العالم، لا سيما بعد تزايد الحملة الوطنية لاجتثاث آفة الفساد المالي والإداري، وتغليب معايير النزاهة والشفافية والمحاسبة، فتلك الجهات المالية الدولية تتمسك بتوفر الأجواء القانونية التي تضمن حقوق جميع الأطراف.
وحتما فإن هذه المكاسب سوف تتواصل خلال الفترة المقبلة، لتجني بلادنا ثمرة هذا التخطيط الدقيق والجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة رشيدة لم تتوان يومًا عن السير في طريق التقدم والنماء، ولم تتأخر قط عن بذل كل ما يضيف لهذه البلاد ويرفع شأنها بين الأمم.

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