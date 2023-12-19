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51 مرضا تتربص بالثروة الحيوانية

12/19/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) ما أن أطل فصل الشتاء ببرودته المعهودة، إلا وسارع المركز الوطني ((وقاء)) للوقاية من الآفات النباتية والحيوانية ومكافحتها، معلناً عن حزمة خدمات علاجية وإجراءات وقائية من أمراض الشتاء، ومنها مرضا ((اللسان الأزرق)) و((الحمى القلاعية)) اللذان يستهدفان الثروة الحيوانية تحديداً في موسمهما بشهر ديسمبر، محذراً مربي الماشية من أن هذين المرضين يهددان حياة الحيوان، وقد يقللان من إنتاجيته، ولابد من المسارعة في علاجهما.
ومن بين 51 مرضاً، تتربص بالثروة الحيوانية في مناطق المملكة الـ13 على مدار العام، يتركز ظهور مرضي ((اللسان الأزرق)) و((الحمى القلاعية)) في المنطقة الشرقية، خلال شهر ديسمبر، وأعلن المركز عن خدماته الوقائية الموسمية الخاصة بهذين المرضين وغيرهما من الأمراض، واصفاً هذه الخدمات بأنها ((موسمية))، وتهدف إلى توعية مربي الحيوانات وتوفير معلومات تثقيفية صحيحة، حول طبيعة الأمراض وفترة انتشارها، وكيفية الوقاية منها.
ومن أجل إيصال المعلومة الصحيحة، استعان المركز بخريطة جيومكانية، لاستعراض الخدمات العلاجية بالتوقيت الصحيح للوقاية من الأمراض والتوعية اللازمة للحد من انتشارها.
نوفمبر وديسمبر
شدد المركز على أهمية اتخاذ عدة إجراءات وقائية استباقية للحد من انتشار المرضين. وظهر في الخريطة التفاعلية على موقعه أن ((مرض اللسان الأزرق، وهو موسمي، ينتشر في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام، وهو مرض وبائي، يصيب الأغنام والأبقار، بسبب فيروس ينتقل عن طريق الحشرات، مثل البعوض الماص للدماء، كما توجد مجترات وحشية، تُصاب بالمرض ذاته، لكنها لا تتأثر به، ويؤدي المرض ـ غالباً ـ إلى نفوق الأغنام المصابة، لكنه لا يمثل خطورة على حياة الإنسان)).
ومن أعراض المرض: ((حمى بسيطة، مع احتقان شديد للغشاء المخاطي للفم، وتورم مع نزف وقرحات على الشفاه واللسان والوسادة السنية الذي يترافق بسيلان لعابي غزير، له رائحة كريهة، وحدوث تورم واحمرار الملتحمة والجفون وسيلان دمعي، كما يلاحظ احمرار عند قاعدة القرون، ورؤوس الحلمات، وتاج الظلف، وفي المناطق الخالية من الشعر، وقد تحدث اختلاجات في الحركة، وتورم في عضلات الرقبة والظهر والكفل والأطراف وصعوبة في الحركة)).
الإقبال على الطعام
نشر مركز ((وقاء)) أهم الإجراءات الوقائية عند الإصابة بالمرض ومنها ((رش الحيوانات وأماكن وجودها، حفظ الحيوانات في أماكن خاصة بعيدة عن الحشرات والبعوض، الحرص على نظافة الأماكن التي تعيش بها الحيوانات، والتخلص السريع من مخلفاتها، مع الإبلاغ عند ظهور أعراض المرض عليها))، علماً بأن ((فترة الحضانة للمرض تتراوح بين 6 و 8 أيام)).
ومثلما حدث من ((اللسان الأزرق))، نال مرض ((الحمى القلاعية))، الذي يصيب الجاموس والبقر والغنم، اهتمام مركز ((وقاء))، نظراً لانتشار موسمه في بين شهري سبتمبر وديسمبر في الشرقية. وهو مرض فيروسي، تتلخص أعراضه في ((انتشار تقرحات موجعة فى الفم، وفقاقيع، وسيلان لعاب الحيوان بغزارة بسبب فتحه فمه باستمرار، وارتفاع درجة الحرارة، لتتعدى الـ40 درجة مئوية، وعدم القدرة على الحركة، وضعف شهية الإقبال على الطعام، وبالتالى انخفاض وزنه، تراجع إنتاجية الألبان، وحدوث إجهاض بسبب الحرارة المرتفعة، وإلتهاب فى حافر الحيوان، الذى قد يتسبب فى خلع الحافر من مكانه، وهو السبب الأساس فى تسميتها بـ(الحمى القلاعية)، مع الإشارة إلى أن خلع الحافر من مكانه، يدفع الحيوان لرفع أحد قدميه بصفة دائمة، وغير قادر على الضغط على قدمه على الأرض)).

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