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4 فئات لمحطات الوقود

12/19/2023 11:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود تحديثاً جديداً، لاشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة، يقضي بتقسيم محطات الوقود إلى 4 فئات، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع بما يواكب التطورات والمعايير العالمية في قطاع الطاقة.
شاحنة متحركة
بحسب الاشتراطات الجديدة جرى تقسيم محطات التزود بالوقود إلى محطات الوقود ومراكز الخدمة الواقعة خارج حدود النطاق العمراني على الطرق الإقليمية، والفئة الثانية وهي محطات وقود ومراكز الخدمة التي تقع داخل حدود النطاق العمراني التي تقدم إضافة إلى الوقود بعض الخدمات الأساسية والاختيارية المحددة، والفئة الثالثة وهي محطات الوقود ومراكز الخدمة المدمجة التي تحتوي على خزان الوقود مع المضخة والمعدات اللازمة محاط بهيكل معدني، والفئة الرابعة وهي محطات الوقود المتحركة وهي عبارة عن خزان ومضخة وقود محمولة على شاحنة متحركة. فيما يقتضي كل تصنيف توفير عدد من الخدمات الإلزامية، بحيث يشترط لمحطات الوقود من الفئة أ، توفير عدد من الخدمات ومن ذلك خدمات التموينات، وتوفير مصلى، ومطعم وخدمة توفير المشروبات، واستراحة ومساحة العاب للأطفال، وقطع غيار للسيارات وخدمة شحن السيارات الكهربائية وخدمة الغسيل الآلي للسيارات وجهاز صراف، ومغاسل ملابس، ومرافق سياحي.
طراز معماري
يشترط للشكل العام لمحطات الوقود للفئتين ((أ،ب))، تنسيق الموقع العام، ليشتمل على التشجير، مع مراعاة ترابط عناصر المشروع، ومراعاة فصل حركة المركبات عن حركة المشاة داخل محطة الوقود، وتوحيد الشكل والطراز المعماري العام في المحطة والخدمات المرفقة بها، لتتناسق المباني سواء في مواد التشطيب الخارجي أو العناصر المعمارية الخارجية، ومراعاة الكود العمراني للمناطق ذات الهوية المعمارية الخاصة، وتوحيد تناسق الألوان المستخدمة في مواد التشــطيب الخارجي لجميع مباني المحطة والخدمات المرفقة به.
وتستوجب الاشتراطات وجود شاشات عرض أسعار للوقود في المحطات، على أن تكون عند مــدخل المحطة لتبين أسعار الوقود، وأن توضيح سعر كل نوع من أنواع الوقود منفصلا غير متداخل مع أي أسعار أخرى، وأن تكون الأرقام والكتابة إلكترونية وثابتة داخل الشاشة غير متحركة، وأن تكون الأسعار الموضحة في شـاشة العرض الإلكترونية مطابقة للأسعار الرسمية المعلن عنها بالريال السعودي لكل لتر وشمل الضريبة.
ذوو الإعاقة
تضمن الاشتراطات تطبيق متطلبات الوصول الشامل لذوي الإعاقة، ومن المتطلبات الواجبة، توفير مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسة، وفق الأعداد والنسب لأكواد البناء، وتوفير 5% من عدد المراحيض وأحواض غسيل الأيدي لاستخدام ذوي الإعاقة بما لا يقل عن مرحاض وحوض واحد، وضرورة توفير حوض إضافي عند وجود حوض واحد فقط يقع داخل دورة مياه ذوي الإعاقة.
اشتراطات لدورات المياه
- دورة مياه خاصة بالرجال
- أخرى خاصة بالنساء
- لا يقل عددها عن دورة مياه واحدة لكل منهما
- اختيار موقع مناسب
- مراعاة الفصل والخصوصية في الدخول
- مراعاة اســتخدامها من ذوي الإعاقة
- تزويد كل دورة بشطافات وصندوق طرد ومروحة شفط
- إضاءة وتهوية مناسبة
- تغذية دورات المياه من الخزان الرئيس
- ضمان توفر المياه بصفة دائمة

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