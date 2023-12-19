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الاتحاد في ورطة

12/19/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يعيش الاتحاد وضعا صعبا للغاية بسبب سلسلة الإصابات التي تعرض لها لاعبوه، لا سيما بعدما أعلن
النادي حاجة مدافعيه مهند الشنقيطي وعمر هوساوي لتدخل جراحي، إذ أصيب الشنقيطي في العضلة الخلفية، بينما يعاني هوساوي من آلام بسبب جراحة سابقة في مكان الأسياخ الطبية التي وضعت له سابقا.
وشددت مصادر على أنه من الصعب أن يعود الشنقيطي قبل نهاية الموسم، إذ إنه سيغيب 4 أشهر بعد إجراء الجراحة، وقد يحتاج وقتا أطول قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، ومن ثم يمكن القول إن موسمه قد انتهى.
وسيكون مدرب العميد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو في ورطة حقيقية عندما يواجه الرائد، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين، فإضافة إلى إصابة كل من شنقيطي وهوساوي سيتعذر على جاياردو اختيار حسن كادش بسبب عقوبة الإيقاف، إضافة إلى المدافع لويز فيليبي الذي يعاني من إصابة، ولا يزال في فترة التأهيل، بينما لن يستفيد من المصري أحمد حجازي، الذي ما زال خارج كشوفات الفريق بدوري روشن.

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