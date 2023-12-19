الاتحاد في ورطة

(MENAFN
- Al Watan) يعيش الاتحاد وضعا صعبا للغاية بسبب سلسلة الإصابات التي تعرض لها لاعبوه، لا سيما بعدما أعلن
النادي حاجة مدافعيه مهند الشنقيطي وعمر هوساوي لتدخل جراحي، إذ أصيب الشنقيطي في العضلة الخلفية، بينما يعاني هوساوي من آلام بسبب جراحة سابقة في مكان الأسياخ الطبية التي وضعت له سابقا.
وشددت مصادر على أنه من الصعب أن يعود الشنقيطي قبل نهاية الموسم، إذ إنه سيغيب 4 أشهر بعد إجراء الجراحة، وقد يحتاج وقتا أطول قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، ومن ثم يمكن القول إن موسمه قد انتهى.
وسيكون مدرب العميد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو في ورطة حقيقية عندما يواجه الرائد، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين، فإضافة إلى إصابة كل من شنقيطي وهوساوي سيتعذر على جاياردو اختيار حسن كادش بسبب عقوبة الإيقاف، إضافة إلى المدافع لويز فيليبي الذي يعاني من إصابة، ولا يزال في فترة التأهيل، بينما لن يستفيد من المصري أحمد حجازي، الذي ما زال خارج كشوفات الفريق بدوري روشن.
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