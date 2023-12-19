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الأهلي يطارد نجم البافاري

12/19/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن إدارة الأهلي أبلغت المفاوض السعودي التابع لصندوق الاستثمارات العامة رغبتها في ضم لاعب بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أنه حتى الآن لم يتم تقديم العرض الرسمي، لأن رغبة اللاعب لها دور، وسيتضح الأمر خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن عقد كيميتش مع النادي البافاري، حامل لقب الدوري الألماني، ينتهي صيف 2025.

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