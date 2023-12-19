الأهلي يطارد نجم البافاري

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن إدارة الأهلي أبلغت المفاوض السعودي التابع لصندوق الاستثمارات العامة رغبتها في ضم لاعب بايرن ميونخ الألماني جوشوا كيميتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أنه حتى الآن لم يتم تقديم العرض الرسمي، لأن رغبة اللاعب لها دور، وسيتضح الأمر خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن عقد كيميتش مع النادي البافاري، حامل لقب الدوري الألماني، ينتهي صيف 2025.
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