العروبة لإيقاف التفريط بالعربي

العروبة لإيقاف التفريط بالعربي
التاريخ
12/19/2023 11:14:50 PM
(MENAFN
- Al Watan) يطمح العروبة ((27 نقطة))، إلى استعادة توازنه وإيقاف سلسلة الخسائر التي صاحبته خلال الجولات الثلاث الماضية بدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، حينما يحل ضيفا على العربي ((17 نقطة))، على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، لحساب الجولة الـ14 للدوي، ويستقبل البكيرية ((17 نقطة))، على ملعبه نظيره العدالة ((26 نقطة))، ويتواجه ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، الصفا ((10 نقاط))، والنجمة ((18 نقطة)).
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