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العروبة لإيقاف التفريط بالعربي

12/19/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح العروبة ((27 نقطة))، إلى استعادة توازنه وإيقاف سلسلة الخسائر التي صاحبته خلال الجولات الثلاث الماضية بدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، حينما يحل ضيفا على العربي ((17 نقطة))، على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، لحساب الجولة الـ14 للدوي، ويستقبل البكيرية ((17 نقطة))، على ملعبه نظيره العدالة ((26 نقطة))، ويتواجه ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، الصفا ((10 نقاط))، والنجمة ((18 نقطة)).

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