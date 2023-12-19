أخضر 17 ينشد لقب غرب آسيا

(MENAFN
- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا إلى التتويج بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023، التي تختتم اليوم في عمان، حينما يواجه نظيره المنتخب اليمني على إستاد السعادة بصلالة.
ميدانيًا، ختم الأخضر تحضيراته للمواجهة بمران أخير أمس، على ملعب مجمع صلالة الرياضي، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت، الذي أخضع اللاعبين لتمارين استرجاعية، أعقبها العمل على التمارين التكتيكية.
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