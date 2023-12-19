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أخضر 17 ينشد لقب غرب آسيا

12/19/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا إلى التتويج بلقب بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023، التي تختتم اليوم في عمان، حينما يواجه نظيره المنتخب اليمني على إستاد السعادة بصلالة.
ميدانيًا، ختم الأخضر تحضيراته للمواجهة بمران أخير أمس، على ملعب مجمع صلالة الرياضي، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت، الذي أخضع اللاعبين لتمارين استرجاعية، أعقبها العمل على التمارين التكتيكية.

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