أزمة وعدت

(MENAFN
- Al Watan) أنهت إدارة الهلال الأزمة القائمة بين مدرب الزعيم البرتغالي خورخي خيسوس وقائد الكتيبة الزرقاء الدولي سلمان الفرج، التي حدثت بين المدرب واللاعب عقب نهاية مواجهة الهلال والتعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مما أدى إلى استبعاد المدرب للاعب عن مواجهة الوحدة الأخيرة، التي جاءت لحساب الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وبينت مصادر أن المشرف على إدارة الكرة بالنادي، فهد المفرج لعب دورا في تقريب وجهات النظر بين خيسوس والفرج.
اعتذار القائد
أوضحت المصادر أن الفرج اعتذر لمدربه البرتغالي خورخي خيسوس، لتنتهي الأزمة التي نشبت بينهما خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديد بعدما رفض اللاعب المشاركة في آخر دقائق مباراة الهلال والتعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت في الـ11 من ديسمبر الجاري، ورغم أن الفرج أثار الجدل بعدما نشر مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ((Snapchat))، جاء فيه ((الثقة بالنفس ضرورية، والتخاذل عن موقفك جبن، وأكبر رأس إذا بغى مضرتك اصمد له))، إلا أن اللاعب قدم اعتذاره لمدربه.
وكان خيسوس استبعد قائد الهلال من مباراة الوحدة التي أقيمت، الجمعة الماضي.
دور مهم
لفتت المصادر إلى أن المشرف على إدارة الكرة، فهد المفرج عقد اجتماعاً بين خيسوس والفرج، وأخذت العلاقة بينهما منحى إيجابيًا بعد اعتذار اللاعب.
ومن المنتظر أن ينضم الفرج لقائمة الهلال لمباراة أبها، المقرر لها غدا، لحساب الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي.
وكان الفرج خاض تدريبات الهلال بصورة اعتيادية، استعدادًا للمواجهة.
11 ديسمبر
الفرج يرفض الدخول كبديل في آخر دقائق مباراة الهلال والتعاون
14 ديسمبر
خيسوس يستبعد اللاعب من قائمة مواجهة الوحدة
15 ديسمبر
أنباء عن خلاف كبير بين اللاعب والمدرب
18 ديسمبر
المفرج يتدخل ويجتمع بالفرج وخيسوس
اللاعب يشارك في تدريبات فريقه بشكل اعتيادي
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