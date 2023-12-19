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أزمة وعدت

12/19/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت إدارة الهلال الأزمة القائمة بين مدرب الزعيم البرتغالي خورخي خيسوس وقائد الكتيبة الزرقاء الدولي سلمان الفرج، التي حدثت بين المدرب واللاعب عقب نهاية مواجهة الهلال والتعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مما أدى إلى استبعاد المدرب للاعب عن مواجهة الوحدة الأخيرة، التي جاءت لحساب الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وبينت مصادر أن المشرف على إدارة الكرة بالنادي، فهد المفرج لعب دورا في تقريب وجهات النظر بين خيسوس والفرج.
اعتذار القائد
أوضحت المصادر أن الفرج اعتذر لمدربه البرتغالي خورخي خيسوس، لتنتهي الأزمة التي نشبت بينهما خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديد بعدما رفض اللاعب المشاركة في آخر دقائق مباراة الهلال والتعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت في الـ11 من ديسمبر الجاري، ورغم أن الفرج أثار الجدل بعدما نشر مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ((Snapchat))، جاء فيه ((الثقة بالنفس ضرورية، والتخاذل عن موقفك جبن، وأكبر رأس إذا بغى مضرتك اصمد له))، إلا أن اللاعب قدم اعتذاره لمدربه.
وكان خيسوس استبعد قائد الهلال من مباراة الوحدة التي أقيمت، الجمعة الماضي.
دور مهم
لفتت المصادر إلى أن المشرف على إدارة الكرة، فهد المفرج عقد اجتماعاً بين خيسوس والفرج، وأخذت العلاقة بينهما منحى إيجابيًا بعد اعتذار اللاعب.
ومن المنتظر أن ينضم الفرج لقائمة الهلال لمباراة أبها، المقرر لها غدا، لحساب الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي.
وكان الفرج خاض تدريبات الهلال بصورة اعتيادية، استعدادًا للمواجهة.
11 ديسمبر
الفرج يرفض الدخول كبديل في آخر دقائق مباراة الهلال والتعاون
14 ديسمبر
خيسوس يستبعد اللاعب من قائمة مواجهة الوحدة
15 ديسمبر
أنباء عن خلاف كبير بين اللاعب والمدرب
18 ديسمبر
المفرج يتدخل ويجتمع بالفرج وخيسوس
اللاعب يشارك في تدريبات فريقه بشكل اعتيادي

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