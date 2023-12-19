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تعثر مساعي بايدن لدعم وتمويل أوكرانيا

12/19/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى التأخر في الوصول إلى اتفاق يرضي الجمهوريين، ويجلب موافقة الكونجرس للدعم الأوكراني إلى زيادة عدم اليقين بشأن مستقبل أولوية إدارة بايدن، المتمثلة في تقديم الدعم ضد الغزو الروسي. كما أنه يمثل وقفة محتملة للمفاوضات المشحونة سياسيا حول سياسة الهجرة وأمن الحدود، على الرغم من أن مفاوضي مجلس الشيوخ يعتزمون مواصلة العمل على الحزمة.
ويأتي الانتظار، الذي دام أسابيع، في الوقت الذي تقول فيه وزارة الدفاع (بنتاجون) إن الأموال المتاحة لدعم الدفاع في أوكرانيا قد استنفدت تقريبًا. وفي رسالة إلى الكونغرس، أخطرت ((بنتاجون)) المشرعين، الأسبوع الماضي، بأنه سيجرى تحويل أكثر من مليار دولار قريبا لتجديد المخزونات المرسلة إلى أوكرانيا، مع عدم توافر أموال أخرى للحفاظ على الاستعداد العسكري للولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة: ((فور الالتزام بهذه الأموال، ستكون وزارة الدفاع قد استنفدت التمويل المتاح لنا للمساعدة الأمنية لأوكرانيا)).
وقالت الوزارة: ((من الضروري أن يتصرف الكونغرس دون تأخير بشأن الطلب التكميلي المعلق)).
قوة محصنة
وحاولت القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد هذا العام، لكنها واجهت قوات روسية متحصنة وحقول ألغام ومخاطر أخرى.
ومع اقتراب الصراع من نهاية العام الثاني، تضاءل الدعم الشعبي الأمريكي لإرسال مليارات الدولارات الإضافية من الأسلحة والمساعدات الاقتصادية لكييف. واضطر الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى الدفع في العام الجديد بخطة، لتزويد أوكرانيا بـ54.5 مليار دولارـ بعد اعتراض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهو زعيم يميني على علاقة جيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك دونالد ترمب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري المقبل.
تجديد المساعدات
ودفع الرئيس جو بايدن إلى تجديد الكونغرس المساعدات المقدمة في زمن الحرب لأوكرانيا كجزء من اتفاق بشأن سياسة الحدود والهجرة، ومن المؤكد تقريبًا أن التغييرات ستمتد إلى العام المقبل.
وعاد مجلس الشيوخ، الذي أجل عطلته، إلى واشنطن بعد عمل المفاوضين خلال عطلة نهاية الأسبوع على التشريع الحدودي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يطلق أصوات الجمهوريين لمصلحة حزمة مساعدات بايدن البالغة 110 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل، وأولويات أمنية أخرى.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ قالوا إنه لا يزال أمامهم الكثير من العمل، ولا يزال من غير المؤكد عدد الأيام التي سيبقى فيها مجلس الشيوخ في جلسة هذا الأسبوع، حيث بالكاد عاد نصف أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت.

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