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بركان أيسلندا يثور بعد أسابيع من الإجلاء

12/19/2023 11:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أسابيع من إجلاء السكان تحققت مخاوف الخبراء وثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، مما أدى إلى تحويل السماء إلى اللون البرتقالي، ودفع الدفاع المدني في البلاد إلى أن يكون في حالة تأهب قصوى.
وقال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي إن ثوران البركان حدث على ما يبدو على بعد أربعة كيلومترات (2.4 ميل) من بلدة جريندافيك.
ففي نوفمبر، قامت الشرطة بإخلاء البلدة أو غريندافيك بعد أن أدى نشاط زلزالي قوي في المنطقة إلى تدمير المنازل وأثار مخاوف من حدوث ثوران وشيك.
ويقول العلماء إن ثورانًا جديدًا من المحتمل أن ينتج حممًا بركانية، وليس سحابة رماد.
ثوران كبير
وقال فيدير رينيسون، رئيس الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا، لهيئة الإذاعة العامة الأيسلندية، إن هذا سيعتبر ثورانًا كبيرًا في هذه المنطقة على الأقل.
ويبدو أن تدفق الصهارة لا يقل عن مائة متر مكعب في الثانية، وربما أكثر.
وأظهر مقطع فيديو لكاميرا الويب لحظة الثوران على شكل وميض من الضوء يضيء السماء ومع انتشار الثوران، يمكن رؤية الصهارة، أو الصخور شبه المنصهرة، تتدفق على طول سلسلة التلال.
الرحلات الجوية
وقال وزير خارجية أيسلندا، بيارن بينيديكتسون، على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إنه ((لا توجد اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى أيسلندا، ولا تزال ممرات الطيران الدولية مفتوحة)).
وستحاول مروحية تابعة لخفر السواحل التأكد من الموقع الدقيق وحجم الثوران، وستقوم أيضًا بقياس انبعاثات الغاز.
وتقع مدينة غريندافيك، وهي بلدة صيد يبلغ عدد سكانها 3400 نسمة، في شبه جزيرة ريكيانيس، على بعد حوالي 50 كيلومترًا (31 ميلًا) جنوب غرب العاصمة ريكيافيك وليس بعيدًا عن مطار كيفلافيك، المرفق الرئيسي للرحلات الجوية الدولية في أيسلندا.
تأهب مسبق
واستعد الناس لثوران البركان من قبل حدوثه في 19 نوفمبر الماضي، حيث ظل الناس في جنوب غرب أيسلندا على أهبة الاستعداد وذكرت سلطات الحماية المدنية في ذلك الوقت أنه حتى لو لم يحدث ذلك، فمن المحتمل أن تمر أشهر قبل أن يصبح الوضع آمنًا للسكان الذين تم إجلاؤهم من منطقة الخطر للعودة إلى منازلهم.

أيسلندا
تقع فوق منطقة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي
يبلغ معدل ثورانها كل أربع إلى خمس سنوات
كان ثوران بركان إيجافجالاجوكول الأكثر اضطرابا في الآونة الأخيرة عام 2010
قذف بركان إيجافجالاجوكول سحبا ضخمة من الرماد في الغلاف الجوي وأوقف الرحلات الجوية في جميع أنحاء أوروبا
يتم وقف الرحلات الجوية لعدة أيام بسبب المخاوف من أن الرماد قد يلحق الضرر بمحركات الطائرات.
يقول العلماء إن ثورانًا جديدًا من المحتمل أن ينتج عنه حممًا بركانية، وليس سحابة رماد.

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