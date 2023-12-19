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حارس الازدهار.. مهمة دولية في البحر الأحمر

12/19/2023 11:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهرت مهمة حارس الازدهار في البحر الأحمر، نتيجة للتعديات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي، حيث تعمل الولايات المتحدة ومجموعة من الدول الأخرى على إنشاء قوة جديدة لحماية السفن التي تعبر البحر الأحمر، وقال وزير الدفاع، لويد أوستن، في بيان: ((هذا تحدٍ دولي يتطلب عملاً جماعيًا؛ ولذلك فإنني أعلن اليوم عن إنشاء عملية حارس الازدهار))، وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات، حيث أعلن في البحرين أن الولايات المتحدة تعرضت لهجوم بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية أطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
خطورة الهجمات
ودفعت خطورة الهجمات، والتي أدى العديد منها إلى إتلاف السفن، العديد من شركات الشحن إلى إصدار أوامر لسفنها بالبقاء في مكانها، وعدم الدخول إلى مضيق باب المندب حتى يتم معالجة الوضع الأمني.
كما أبلغت القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن هجومين آخرين على السفن التجارية يوم الاثنين، وقال الجيش إن ضربة بطائرة بدون طيار هجومية وصاروخ باليستي أصابت ناقلة قبالة سواحل اليمن، وفي نفس الوقت تقريبًا أبلغت سفينة شحن عن انفجار عبوة ناسفة في المياه القريبة منها.
وقال مسؤول عسكري كبير للصحفيين الذين يسافرون مع أوستن في المنطقة إن هناك نحو 400 سفينة تجارية تعبر جنوب البحر الأحمر، وهي منطقة تعادل مساحة واشنطن العاصمة تقريبًا، إلى بوسطن، في أي وقت.
وقال أوستن إن المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا انضمت إلى مهمة الأمن البحري الجديدة، وستجري بعض هذه الدول دوريات مشتركة، بينما تقدم دول أخرى الدعم الاستخباراتي في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

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