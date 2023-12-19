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زلزال عنيف خلف الضحايا ودمر المنازل في الصين

12/19/2023 11:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت السلطات الصينية أن زلزالا قويا هز منطقة جبلية في شمال غرب الصين، مما أدى إلى تدمير المنازل وترك السكان خارج المنزل. في ليلة شتوية كانت درجة حرارتها أقل من درجة التجمد، وقتل 127 شخصًا، ويعد أعنف زلزال تشهده البلاد منذ تسع سنوات.
وقال مسؤولون وتقارير إعلامية صينية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجات، أدى إلى إصابة أكثر من 700 شخص وتدمير الطرق وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات في إقليمي قانسو وتشينغهاي.
وقال المسؤولون إن تسع هزات ارتدادية بلغت قوتها 3.0 درجات أو أعلى - بعد حوالي 10 ساعات من الزلزال الأول - وبلغت قوة أكبرها 4.1 درجات.
بلا منازل
وبينما كان عمال الطوارئ يبحثون عن المفقودين في المباني المنهارة، كان الأشخاص الذين فقدوا منازلهم يستعدون لقضاء ليلة شتاء باردة في خيام في مواقع الإخلاء التي أقيمت على عجل.
وخوفا من العودة إلى منازلهم بسبب الهزات الارتدادية، أمضى البعض منهم الليل في أحد الحقول، حيث أشعلوا النار للتدفئة. وآخرون ذهبوا إلى مخيم يأوي نحو 700 شخص.
وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن الزلزال وقع على عمق ضحل نسبيا يبلغ 10 كيلومترات (6 أميال) في مقاطعة جيشيشان في قانسو، على بعد حوالي 5 كيلومترات (3 أميال) من حدود المقاطعة مع تشينغهاي. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ 5.9 درجات.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزي الصينية (CCTV) الحكومية إنه تأكد مقتل 113 شخصًا في قانسو وإصابة 536 آخرين في الإقليم. وقتل 14 آخرون وأصيب 198 في تشينغهاي، في منطقة شمال مركز الزلزال، وفقا لصحيفة الشعب اليومية، الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي.
عمليات البحث
وأصدرت سلطات الطوارئ في قانسو نداءً لـ 300 عامل إضافي لعمليات البحث والإنقاذ، وأبلغ مسؤولون في تشينغهاي عن فقدان 20 شخصًا في انهيار أرضي، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية المملوكة للدولة.
وشعر السكان بالزلزال في معظم أنحاء المنطقة المحيطة، بما في ذلك لانتشو، عاصمة مقاطعة قانسو، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرق مركز الزلزال.
تقليل الخسائر
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في) إن الخيام والأسرة القابلة للطي والألحفة أرسلت إلى منطقة الكارثة. ونقلت عن الزعيم الصيني شي جين بينغ دعوته إلى بذل جهود بحث وإنقاذ شاملة لتقليل الخسائر البشرية.
وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن درجة الحرارة المنخفضة خلال الليل في المنطقة كانت تتراوح بين 15 إلى 9 درجات مئوية تحت الصفر (5 إلى 16 درجة فهرنهايت). ونقلت صحيفة بكين يوث ديلي التابعة للحزب الشيوعي عن منسق إنقاذ قوله إن هناك حاجة لمولدات كهربائية ومعاطف طويلة ووقود للمواقد من بين أشياء أخرى. وأوصى المنسق بإرسال الطعام الحلال بسبب التركيبة العرقية للسكان المتضررين.
انهيار الجدران
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة إدارة الطوارئ عمال الطوارئ يرتدون الزي البرتقالي وهم يستخدمون القضبان لمحاولة نقل قطع ثقيلة مما يشبه الحطام الخرساني ليلًا. وأظهرت مقاطع فيديو ليلية أخرى وزعتها وسائل الإعلام الرسمية عمالا ينتشلون ضحية ويساعدون شخصا يتعثر قليلا على المشي في منطقة مغطاة بالثلوج الخفيفة.
وقال اثنان من سكان مقاطعة جيشيشان لوكالة أسوشيتد برس إن هناك تصدعات في جدران منزلهما لكن مبانيهما لم تنهار. لم يكونوا متأكدين مما إذا كان من الآمن البقاء في منازلهم ومعرفة مكان قضاء الليل.
وخرج طالب المدرسة الإعدادية ما شيجون من مسكنه حافي القدمين حتى دون أن يرتدي معطفا، وفقا لتقرير شينخوا. وقالت إن الهزات القوية تركت يديه مخدرتين بعض الشيء، وأن المعلمين سارعوا إلى تنظيم الطلاب في

تعد الزلازل شائعة إلى حد ما في المنطقة الجبلية بغرب الصين ومنها:
2023
بلغت قوة الزلزال 6.2 درجات
قتل 127 شخصًا ويعد أعنف زلزال تشهده البلاد منذ تسع سنوات
أدى إلى إصابة أكثر من 700 شخص
دمر الطرق وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات في إقليمي قانسو وتشينغهاي
تلته تسع هزات ارتدادية بلغت قوتها 3.0 درجات أو أعلى وبلغت قوة أكبرها 4.1 درجات
2022
أدى إلى حدوث انهيارات أرضية واهتزاز المباني في عاصمة مقاطعة تشنغدو
قُتل 93 شخصًا
بلغت قوته 6.8 درجات
هز مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين
2014 أودى بحياة 617 شخصًا
وقع في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين
2008
كان الزلزال الأكثر دموية في البلاد في السنوات الأخيرة
بلغت قوته 7.9 درجات
خلّف ما يقرب من 90 ألف قتيل
أدى إلى جهود استمرت لسنوات لإعادة البناء بمواد أكثر مقاومة

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