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تصفية 242 عقارا

12/19/2023 11:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مركز الإسناد والتصفية ((إنفاذ)) عن إقامة 29 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ21 وحتى الـ31 من ديسمبر الجاري، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 242 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 8 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث جرى إقامة 9 مزادات في منطقة الرياض لعرض 62 فرصة عقارية متنوعة، و6 مزادات لعرض 45 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و64 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 6 مزادات علنية، و39 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة تبوك يعرض فيه 5 عقارات، إضافة لمزاد واحد لعرض 9 عقارات بمنطقة عسير، ومزاد واحد بمنطقة الباحة لعرض 5 عقارات، ومزاد واحد بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 13 فرصة عقارية، إضافة لمزادين من المنقولات لبيع عدد من الأغنام والإبل، وكذلك محتويات لورشة خياطة.

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