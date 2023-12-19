تصفية 242 عقارا

(MENAFN
- Al Watan) أعلن مركز الإسناد والتصفية ((إنفاذ)) عن إقامة 29 مزادًا علنيًا، ابتداءً من الـ21 وحتى الـ31 من ديسمبر الجاري، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 242 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 8 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، حيث جرى إقامة 9 مزادات في منطقة الرياض لعرض 62 فرصة عقارية متنوعة، و6 مزادات لعرض 45 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و64 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 6 مزادات علنية، و39 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزاد في منطقة تبوك يعرض فيه 5 عقارات، إضافة لمزاد واحد لعرض 9 عقارات بمنطقة عسير، ومزاد واحد بمنطقة الباحة لعرض 5 عقارات، ومزاد واحد بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 13 فرصة عقارية، إضافة لمزادين من المنقولات لبيع عدد من الأغنام والإبل، وكذلك محتويات لورشة خياطة.
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