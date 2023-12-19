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وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون في فرنسا

12/19/2023 11:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارةٍ رسمية؛ وذلك بناءً على توجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وسيلتقي الأمير خالد بن سلمان خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الفرنسيين؛ لبحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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