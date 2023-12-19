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الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجم مسلسل فريندز

12/19/2023 11:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير تشريح الجثة الصادر عن الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، أن نجم مسلسل "فريندز" الشهير، ماثيو بيري، توفي نتيجة "الآثار الحادة" للعقار المخدر "كيتامين".
حيث أن الكيتامين أصبح شائعا جدا كعلاج للاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى.
واعترف بيري علنا بصراعه الطويل مع تعاطي الكحول والمخدرات، لكن التقرير قال إنه ظل سليما منها لمدة 19 شهرا، ولم يُعرف الكثير عن علاقته بالكيتامين.
ويعرف بأنه مخدر قصير المفعول قابل للحقن، ويمكن أن يكون له تأثيرات هلوسة عند تناول جرعات معينة منه.
كما يشوّه تصورات البصر والصوت، ويجعل المستخدمين يشعرون بالانفصال عن الألم والمناطق المحيطة بهم.
وطُوّر الكيتامين كمخدر في الستينيات، وأصبح قانونيا منذ عام 1970 لاستخدامه لدى كل من البشر والحيوانات.
لكن استخدام الكيتامين للعلاج النفسي لا يزال غير معتمد وغير منظم، على الرغم من أنه يستخدم بشكل متزايد خارج نطاق التسمية، لعلاج الاكتئاب والتفكير في الانتحار والألم المزمن.
وفي عام 2019، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على مشتق من الكيتامين يسمى "الإسكيتامين"، على شكل رذاذ الأنف، لعلاج الاكتئاب.
وقال مدير برنامج أبحاث الاكتئاب بجامعة ييل "الدكتور جيرارد ساناكورا، :لا ينبغي للناس أن يخافوا من استخدام الكيتامين إذا وصفه طبيبهم، وتم تقديمه بشكل صحيح في بيئة الرعاية الصحية".
ومن النادر أن يكون الكيتامين مميتا، و لكن الجرعة الزائدة يمكن أن تسبب فقدان الوعي وبطء التنفس بشكل خطير، وفقا لإدارة مكافحة المخدرات. وكتب مكتب الفاحص الطبي أن كمية الكيتامين الموجودة في جسم الممثل بيري كانت عالية للغاية، ويمكن مقارنتها بجرعة مخدر.
كذلك الآثار الجانبية مثل ارتفاع ضغط الدم، نادرة وتحدث عند تناول جرعات كبيرة جدا.
كما حذر الخبراء، نقلا عن تقارير حوادث سلبية، من أن الاستخدام غير الخاضع للرقابة للكيتامين المركب، يزيد من خطر ردود الفعل النفسية الخطيرة والمشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الجهاز التنفسي والمسالك البولية التي يمكن أن تؤدي إلى سلس البول.
وينبغي على المرضى اجتياز فحص طبي ونفسي كامل "للتأكد من أن العلاج يناسب حالتهم".

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