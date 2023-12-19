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دعم أمريكي يقاوم الهدن في غزة

12/19/2023 11:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) بدعم متجدد من الولايات المتحدة، وعلى الرغم من تزايد القلق الدولي، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلية أحد آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة وقصفت الجنوب بغارات جوية أسفرت عن مقتل 28 فلسطينيًا على الأقل، معلنه بذلك تقدمها واستمرارها في هجومها العنيف.
وأدت الحرب الجوية والبرية، التي شنتها في 7 أكتوبر، إلى مقتل ما يقرب من 20 ألف فلسطيني وهدمت جزءًا كبيرًا من شمال غزة
وينتظر حصول هدنة جديدة لتبادل الأسرى، وذلك لإسكات المظاهرات ضد إسرائيل.
حماية العدوان
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه ((ليس هنا لإملاء جداول زمنية أو شروط)). وأشارت تصريحاته إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حماية إسرائيل من الدعوات الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار أثناء انعقاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لإجراء تصويت آخر، وسيستمر في تقديم المساعدات العسكرية الحيوية لواحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية في القرن الحادي والعشرين.
ضربات مختلفة
وأسفرت غارة على منزل في رفح كان يلجأ إليه النازحون عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصًا، من بينهم صبي يبلغ من العمر عامين وشقيقته المولودة حديثًا، وأدت غارة أخرى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.
وتعرضت رفح، الواقعة في الجزء الجنوبي من غزة حيث طلبت إسرائيل من الفلسطينيين أن يبحثوا عن مأوى، للقصف مرارا وتكرارا في الأيام الأخيرة، حيث قصفت إسرائيل ما تقول إنها أهداف للمسلحين في جميع أنحاء القطاع، مما أدى في كثير من الأحيان إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.
وأعلن الجيش أنه قتل ممولًا بارزًا لحركة حماس في غارة جوية على رفح، دون تحديد متى حدث ذلك أو ما إذا كان آخرون قد قتلوا أو جرحوا.
وفي هذه الأثناء، اندلعت معارك ضارية أيضًا في شمال غزة، والتي تحولت إلى أرض قاحلة بعد سبعة أسابيع من اقتحام الدبابات والقوات الإسرائيلية للمكان.
وأدى القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين إلى مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بحسب منير البرش، مسؤول كبير في وزارة الصحة.
وفي وسط غزة، قُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا في غارات ليلية، وفقًا لسجلات

مداهمة المستشفى
وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى الأهلي في مدينة غزة،ودمرت جدارا عند مدخله الأمامي واعتقلت معظم العاملين فيه.
وكانت المنشأة مسرحًا لانفجار في وقت مبكر من الحرب أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين.
وقال دون بيندر، قس كاتدرائية سانت جورج الأنجليكانية، التي تدير المستشفى، إن الغارة لم تترك سوى طبيبين وأربع ممرضات واثنين من عمال النظافة لرعاية أكثر من 100 مريض مصاب بجروح خطيرة، دون مياه جارية أو كهرباء.
وكتب في منشور على فيسبوك: ((لقد كانت رحمة كبيرة لعديد من الجرحى في مدينة غزة أننا تمكنا من إبقاء المستشفى الأهلي الأنجليكاني مفتوحًا لفترة طويلة)). ((لقد انتهى ذلك اليوم)).
وقال إن دبابة إسرائيلية كانت متوقفة على الأنقاض عند مدخل المستشفى، ومنعت أي شخص من الدخول أو الخروج.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي. وداهمت القوات مستشفيات أخرى في أنحاء غزة، متهمة حماس باستخدامها لأغراض عسكرية. وقد نفى العاملون بالمستشفى هذه المزاعم واتهموا إسرائيل بتعريض المدنيين المصابين بأمراض خطيرة والجرحى

هدنة جديدة
وأرجأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الثلاثاء التصويت على قرار برعاية عربية يدعو إلى وقف الأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق يساعد. وقال دبلوماسيون، إن المفاوضات تجري لإجبار الولايات المتحدة على الامتناع عن التصويت أو التصويت بـ((نعم)) على القرار بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد دعوة سابقة لوقف إطلاق النار.
وانضمت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا -وهم من أقرب حلفاء إسرائيل- إلى الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي إسرائيل، دعا المتظاهرون إلى إجراء مفاوضات مع حماس لتسهيل إطلاق سراح عشرات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى الحركة.

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