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وزير الطاقة السعودي المملكة تستهدف إضافة 20 غيغاواط سنويا من الطاقة المتجددة

12/19/2023 11:03:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة تستهدف إضافة 20 غيغاواط سنويا من الطاقة المتجددة لتصل إلى 130 غيغاواط طاقة متجددة قبل عام 2030.
وأضاف وزير الطاقة في الكلمة الافتتاحية لـ «مؤتمر الشبكات الذكية 23»، أن بلاده مستعدة لتصدير الكهرباء بما يصل إلى 150 غيغاواط سواء كهرباء خضراء أو هيدروجين.
وتنفذ المملكة أكثر من 80 مبادرة في القطاعين العام والخاص باستثمارات تزيد قيمتها على 705 مليارات ريال (188 مليار دولار أميركي)، لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وتمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030م. وتستهدف المملكة الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بما يقارب 50% للغاز الطبيعي و50%للطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، الأمر الذي سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حاليا.
وشهدت المملكة منذ عام 2022م، ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 2100 ميغاواط بشبكة الكهرباء الوطنية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى 2800 ميجاوات (2.8 غيغاوات)، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 520 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 300% في السعة الإجمالية، وخطوة مهمة تسلط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده المملكة في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة.

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