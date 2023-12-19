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هل تستمر مكاسب العملات المشفرة القوية في 2024؟

12/19/2023 11:03:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت منصة FTX المتعثرة عن آخر مقترحاتها لإعادة مليارات الدولارات إلى العملاء والدائنين في محاولة لإنهاء قضية إفلاس الشركة. وسيتم إرسال الخطة المقدمة من المنصة إلى الدائنين للتصويت عليها العام المقبل قبل إرسالها إلى قاضي الإفلاس جون دورسي للحصول على الموافقة النهائية.
من جانبه، أكد مدير شريك لدى XPay محمد عبدالمطلب أن جاذبية الاستثمار في سوق العملات المشفرة، مستمرة.
وأضاف عبدالمطلب، في مقابلة مع «العربية Business»، أن ما يحدث مع منصة FTX للعملات المشفرة والتغيرات في التشريعات الخاصة بالسوق في أوروبا أو الدول العربية أو أميركا، ستؤدي إلى ضخ مبالغ أكبر في الفترة المقبلة.
وأوضح أنه من المتوقع صعود أكبر في أسواق العملات المشفرة، محذرا أنها لا تسجل مكاسب فقط، حيث يوجد خطورة شديدة وقد تشهد انهيارات في الأسعار بشكل سريع مثل ما حد في 2023.
وأشار إلى أن قيام منصة FTX للعملات المشفرة بتوزيع عملات نقدية للعملاء والدائنين سيكون إيجابيا، ولكن إذا قامت ببيع العملات التي بحوزتها للقيام بالتوزيعات سيزيد الضغط على سوق العملات المشفرة.
وتعم سوق العملات المشفرة توقعات إيجابية لعام 2024، حيث تشق الثقة طريقها في نظام يعاني من الضمور بعد 18 شهرا من المآسي والإخفاقات، الشخصية منها والمؤسسية.
وقد تخطت بيتكوين مستوى 40.000 دولار، ويتوقع تصاعدها إلى ما يتراوح بين 60.000 دولار بل وقد تصل إلى 250.000 دولار.
كما قفزت عملات مشفرة أخرى مثل «إيثير» و«سولانا» 10% و18% على الترتيب، وارتفعت القيمة الإجمالية لمشروعات التمويل اللامركزية إلى 52 مليار دولار، بزيادة قدرها 40% في الأشهر الثلاثة الماضية، وفق صحيفة «البيان» الإماراتية.
وحتى الرموز غير القابلة للاستبدال «إن إف تي»، التي أعلنت وفاتها منذ أمد طويل، تشهد عودة هي الأخرى، مع استحواذ سوق «بلور» مؤخرا على نحو 80% من أحجام التداول، بحسب البيانات التي نشرتها «ذا بلوك».

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