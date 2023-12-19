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الإمارات والسعودية الأكثر جهوزية عربيا للذكاء الاصطناعي والكويت بالمركز الثامن

12/19/2023 11:03:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية على مؤشر جهوزية نظامها الحكومي للذكاء الاصطناعي عام 2023، وجاءت في المرتبة 18 عالميا، بحسب بيانات مؤسسة «أكسفورد إنسايتس»، احتلت السعودية المرتبة الثانية عربيا والـ29 عالميا، تلتها قطر في المركز الثالث عربيا و الـ34 على مستوى العالم، فيما حلت الكويت بالمركز الثامن عربيا والـ69 عالميا.
يذكر أن المؤشر يقيس مدى جهوزية البلدان للذكاء الاصطناعي في 193 دولة حول العالم.

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