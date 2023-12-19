الإمارات والسعودية الأكثر جهوزية عربيا للذكاء الاصطناعي والكويت بالمركز الثامن

(MENAFN
- Al-Anbaa) تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية على مؤشر جهوزية نظامها الحكومي للذكاء الاصطناعي عام 2023، وجاءت في المرتبة 18 عالميا، بحسب بيانات مؤسسة «أكسفورد إنسايتس»، احتلت السعودية المرتبة الثانية عربيا والـ29 عالميا، تلتها قطر في المركز الثالث عربيا و الـ34 على مستوى العالم، فيما حلت الكويت بالمركز الثامن عربيا والـ69 عالميا.
يذكر أن المؤشر يقيس مدى جهوزية البلدان للذكاء الاصطناعي في 193 دولة حول العالم.
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